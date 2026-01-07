Диссертация Решетника по "Холостяку": в сети возмущены научной работой ведущего, он отреагировал (фото)

Украинский телеведущий Григорий Решетник получил научную степень доктора философии. Защита диссертации по культурологии состоялась в Киевском национальном университете культуры и искусств.

Научная работа телеведущего посвящена анализу популярного реалити-шоу "Холостяк". В исследовании Решетник рассмотрел, как телевизионный формат влияет на представление о любви и романтических отношениях в современном обществе. Об этом стало известно с сайта КНУКИМ.

Диссертация Решетника

Диссертация объемом 217 страниц состоит из трех глав. В первом речь идет о реалити-шоу как культурном феномене — от истории формата до его адаптаций в разных странах. Вторая глава посвящена анализу "Холостяка" как международного проекта, а третья — особенностям украинской версии программы.

В выводах автор отмечает, что дейтинг-шоу сочетает серьезный рассказ о любви с элементами иронического зрелища. В частности, в работе речь идет и о формате "Холостячка", который, по наблюдениям исследователя, демонстрирует трансформацию личных чувств в публичный эмоциональный спектакль.

"Холостяк" и "Холостячка" показательно демонстрируют, как любовь превращается из интимного взаимодействия в публичное событие и эмоциональный спектакль для зрителей: свидания, романтические жесты и признания инсценируются как потребительские аттракции (поездки, подарки, ужины в изысканных местах); участники выражают эмоции не согласно внутренним интенциям, а в контексте продюсерской логики шоу и реагируя на ожидания аудитории; ставка на эмоциональные инвестиции, когда каждое действие на свидании воспринимается как вклад, требующий вознаграждения — комплиментов, объятий, роз. Это превращает любовь, и украинская адаптация дейтинг-проекта это продемонстрировала, в эмоциональный капитал, подкрепленный материальными благами и имиджевыми перспективами", — написал Григорий Решетник.

Реакции людей и Решетника

После новостей о диссертации Решетника, в соцсетях пользователи выразили свое непонимание относительно выбора темы для такого серьезного труда.

Телеведущий признался, что не до конца понимает насмешки, однако признал право каждого на собственное мнение. В то же время он отметил, что рад обсуждению науки в соцсетях, ведь она должна быть современной и актуальной.

Также Решетник напомнил, что прошел полный академический путь — от обучения в университете до защиты диссертации, а тему исследования выбрал близкую к собственному профессиональному опыту. По его словам, для него важно сочетать теорию с практикой и передавать знания студентам.

"В вас часто будут бросать камни и пытаться обесценить достижения, однако, самое главное, будьте верны себе, не изменяйте идеалам, принципам, действуйте, никогда не опускайте руки и ежедневно становитесь лучшей версией самих себя", — добавил Решетник.

Мнения людей

Однако под сообщением Решетника продолжилась дискуссия. Многие люди все еще считают тему диссертации несерьезной.

"Если вы честно сами писали этот текст, то, к сожалению, вас обманули. Такие рефераты пишут бакалавры. Научный руководитель вам должен был это сказать. Совет должен был вам это сказать. Но не сказали. Представьте, что вы пробежали 100 метров за 100 секунд. Вам аплодируют, хвалят и дают сертификат кандидат мастера спорта. Ну ок. Вам приятно, родственникам приятно, друзья хвалят. Но по-честному это не уровень КМС. Как-то так. Если вам действительно интересно наука, сделайте заново с нормальным руководителем и с нормальным советом";

"Сегодня диссертация о "Холостяке", а завтра о "Супермаме", "Любимая мы убиваем детей" и "Битве экстрасенсов". Мир меняется, и наука меняется вместе с ним";

"Это очень круто, по моему мнению. Медиа занимают огромную часть нашей жизни: они формируют представления о любви, красоте, роли мужчин и женщин, стандартах поведения. Григорий взял то, что смотрят миллионы, и попытался объяснить, как это меняет нам голову. Чего-то для всех это выглядит как "ой, ну камон", но по факту — это зеркало обществу, которое в тредсе поливает грязью, но смотрит каждый сезон";

"Иронии нет, а есть тотальный пиз...ж. С экрана людям несут про "искренность", "любовь". Потом читаешь вашу кандидатскую и коски дыбом становятся. Вы берете женщин, начинаете их абьюзить экономически и психологически. Вы там не пидах...ли случайно? Что это за контракты такие, что женщину закрывают без доступа к внешнему миру в общаге и чтобы покинуть эту тюрьму она еще должна какие-то "штрафы" платить?";

"У меня лично не вызвало замечаний или хейта к диссертации, как факту. Это же ваше личное дело. Прочитав содержание у меня вызвали возмущение некоторые аспекты, потому что последние комментарии 14 сезона Холостяка, если не полностью, то существенно нивелировали моральные аспекты, которые вы исследовали в третьем разделе своей работы. Тема в целом достойна исследования, возможно, Вы самый осведомленный человек в сфере, но некоторые углы и вопросы, которые подняты в диссертации, вызывают вопросы с точки зрения научной ценности".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Одна из участниц "Холостяка" обвинила ведущего проекта Григория Решетника в открытом буллинге.

Телеведущий ранее оказывался в центре критики в соцсети Threads. Это произошло после того, как он в шутку отреагировал на новость о визите голливудской актрисы в Херсон.

Кроме того, Фокус рассказывал о 14 сезоне "Холостяка", заявлениях Цымбалюка после выхода постшоу, реакции участниц, а также эксклюзивные новости об интиме на проекте.