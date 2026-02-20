Зашивали в двух местах: ведущий Ковальский после ДТП за границей показал свое лицо

Известный украинский ведущий и лицо марафона "Единые новости" Андрей Ковальский получил травму лица в результате дорожно-транспортного происшествия во время рабочей поездки за границей.

Во время аварии Андрей Ковальский находился на заднем сиденье автомобиля. Травму журналист получил не из-за прямого удара машины, а в результате столкновения с другой пассажиркой, которая по инерции ударила его головой. О досадном событии он рассказал в комментарии для проекта "Утро в большом городе".

В результате аварии Андрею сильно повредило верхнюю губу — медикам пришлось накладывать швы в двух местах.

"Немножко изменился разрез губ. Обязательно пристегивайтесь ремнем безопасности, даже если вы сидите сзади", — призвал коллег и зрителей ведущий.

Андрей Ковальский до ДТП Фото: Facebook

Несмотря на травму, зрители заметили и изменения в облике журналиста. В последнее время Ковальский существенно похудел, перейдя на сбалансированное питание и добавив в график регулярные спортивные тренировки.

Андрей Ковальский — опытный спортивный журналист и ведущий. Свою карьеру на ТВ начал еще в конце 90-х. С 2000 года работает в команде телеканала ICTV (программа "Факты"), а с началом полномасштабного вторжения стал одним из ключевых ведущих национального телемарафона.

В декабре 2023 года семья журналиста чудом не пострадала во время российской атаки на Киев: вражеский дрон попал в многоэтажку, существенно повредив квартиру Ковальского.

