Известный телеведущий попал в ДТП в Киеве (видео)

Украинский шоумен и телеведущий Андрей Джеджула оказался в дорожно-транспортном происшествии. Инцидент произошел недалеко от его дома, когда он ехал вместе с дочкой в детсад.

Об аварии Джеджула сообщил в своем Instagram, где также опубликовал видео с места происшествия. В момент столкновения в автомобиле находилась его дочь Аделина, однако, к счастью, никто из них не пострадал.

"Все живы и здоровы! Слава Богу! Вез Адель в садик и на развороте в стоячую мою машину прилетело. И по дорогам Донецкой, Запорожской области во время гуманитарных миссий обошлось, а неподалеку от дома нет. Эмоции зашкаливали", — отметил Андрей.

По словам ведущего, участок дороги, где произошла авария, является опасным и там регулярно случаются подобные случаи. Он также обратился к водителям с предостережением, чтобы избежать подобных ситуаций.

Відео дня

"Я обращаюсь ко всем, кто едет через Дарницкий мост — все время там происходят такие же ДТП. Не становитесь в левый ряд, а лучше ездите в среднем и в правом. Надеюсь, что страховая компания все выплатит быстро", — добавил Джеджула.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Известный украинский ведущий и лицо марафона "Единые новости" Андрей Ковальский получил травму лица в результате дорожно-транспортного происшествия во время рабочей поездки за границей.

Украинская певица Наталья Могилевская попала в аварию в Киеве 2 февраля.

Кроме того, суд назначил условный срок Владимиру Билевцову по делу о смертельном ДТП в начале 2025 года, в котором погибла его жена, известный блогер Анна Жук.