На пороге грандиозного кризиса: к чему приведет удар Ирана по инфраструктуре стран Персидского залива

Трамп дал Ирану 48 часов на разблокирование Ормузского залива. В противном случае пообещал уничтожить иранские электростанции и другие объекты критической инфраструктуры.

Иран в ответ пообещал уничтожить ключевые объекты критической инфраструктуры стран Персидского залива. А именно:

Саудовская Аравия:

ГЭС Эль-Курия: более 4000 МВт, ключевой узел энергоснабжения восточных провинций;

НПЗ/ТЭС Рас-Таннура: стратегический нефтегазовый хаб.

ОАЭ:

АЭС Барака (Абу-Даби): 5600 МВт, поражение распределительной сети или объектов генерации — критический ущерб для энергосистемы;

ТЭС/Опреснительный узел Джебель-Али (Дубай): жизненно важный объект, обеспечивающий город пресной водой и энергией;

солнечный парк им. Мохаммеда бин Рашида: крупнейший в регионе объект "зеленой" энергетики.

Відео дня

Катар:

ТЭС Рас-Лаффан: основа катарской газовой генерации;

ТЭС Умм-аль-Хауль: комбинированный узел (энергия + вода) к югу от Дохи.

Кувейт:

Аз-Зур (Южный): нефтегазовая электростанция;

Аз-Зур (Северный): электростанция комбинированного цикла;

парк Шакайя: крупнейший кластер солнечной и ветровой энергетики.

Учитывая то, что осталось в Иране от ракетной программы, не очень верю в этот сценарий. Но если это вдруг произойдет, это повлечет полный блэкаут и остановку опреснительных заводов в регионе. Последствия будут катастрофические.

Во-первых, уничтожение энергетики и опреснительных систем приведет к гуманитарному кризису из-за дефицита воды и электроэнергии в странах Залива. Конфликт почти гарантированно перейдет в широкую региональную войну с риском блокирования Ормузского пролива.

Параллельно развернется масштабная война во всех доменах по критической инфраструктуре, что усилит эффект разрушений.

Мировые рынки, логистика и финансовые центры подвергнутся сильному удару, что повлечет за собой цепные последствия. Мир и в дальнейшем будет двигаться к глобальной нестабильности с долгосрочными последствиями для безопасности, экономики и международных отношений.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно