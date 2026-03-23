На пороге грандиозного кризиса: к чему приведет удар Ирана по инфраструктуре стран Персидского залива
В ответ на угрозу Трампа полностью лишить Иран электроснабжения тегеранский режим угрожает нанести удар по критической инфраструктуре стран Персидского залива. Аналитик Виктор Таран указывает на потенциальные уязвимые места, утверждая, что их поражение вызовет кризис огромной силы, а его последствия ощутят во всем мире
Трамп дал Ирану 48 часов на разблокирование Ормузского залива. В противном случае пообещал уничтожить иранские электростанции и другие объекты критической инфраструктуры.
Иран в ответ пообещал уничтожить ключевые объекты критической инфраструктуры стран Персидского залива. А именно:
Саудовская Аравия:
- ГЭС Эль-Курия: более 4000 МВт, ключевой узел энергоснабжения восточных провинций;
- НПЗ/ТЭС Рас-Таннура: стратегический нефтегазовый хаб.
ОАЭ:
- АЭС Барака (Абу-Даби): 5600 МВт, поражение распределительной сети или объектов генерации — критический ущерб для энергосистемы;
- ТЭС/Опреснительный узел Джебель-Али (Дубай): жизненно важный объект, обеспечивающий город пресной водой и энергией;
- солнечный парк им. Мохаммеда бин Рашида: крупнейший в регионе объект "зеленой" энергетики.
Катар:
- ТЭС Рас-Лаффан: основа катарской газовой генерации;
- ТЭС Умм-аль-Хауль: комбинированный узел (энергия + вода) к югу от Дохи.
Кувейт:
- Аз-Зур (Южный): нефтегазовая электростанция;
- Аз-Зур (Северный): электростанция комбинированного цикла;
- парк Шакайя: крупнейший кластер солнечной и ветровой энергетики.
Учитывая то, что осталось в Иране от ракетной программы, не очень верю в этот сценарий. Но если это вдруг произойдет, это повлечет полный блэкаут и остановку опреснительных заводов в регионе. Последствия будут катастрофические.
Во-первых, уничтожение энергетики и опреснительных систем приведет к гуманитарному кризису из-за дефицита воды и электроэнергии в странах Залива. Конфликт почти гарантированно перейдет в широкую региональную войну с риском блокирования Ормузского пролива.
Параллельно развернется масштабная война во всех доменах по критической инфраструктуре, что усилит эффект разрушений.
Мировые рынки, логистика и финансовые центры подвергнутся сильному удару, что повлечет за собой цепные последствия. Мир и в дальнейшем будет двигаться к глобальной нестабильности с долгосрочными последствиями для безопасности, экономики и международных отношений.
Важно