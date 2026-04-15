Космические силы Украины уже через 3-5 лет: почему это бесполезно и даже вредно без киберсил

Космические силы Украины могут появиться через три или пять лет, и это подается как вполне реалистичный план развития. Звучит амбициозно, современно и даже немного вдохновляет, если не смотреть внимательнее на базовые вещи.

Но есть простой вопрос, который упорно остается без ответа и никак не движется вперед. Почему до сих пор не созданы Киберсилы Вооруженных сил Украины, хотя законопроект лежит еще с 2022 года?

Мы уже планируем собственное спутниковое созвездие и независимую военную связь, которая должна работать в самых сложных условиях войны. При этом базовая киберинфраструктура и отдельный вид войск так и остаются на уровне обещаний и отложенных решений.

Спутники без полноценной киберзащиты не создают преимущество, а лишь формируют новые уязвимости для систем управления и передачи данных. В современной войне именно киберкомпонента определяет, будет ли эта система работать или станет точкой входа для противника.

Выглядит так, что логика развития снова перевернута, и сложные решения пытаются строить без завершения базового уровня.

Если эта логика не изменится и нас ждут очередные громкие заявления и обещания, мы рискуем получить очередную очень дорогую и очень уязвимую имитацию силы вместо реального инструмента войны.

Очередные красивые обещания без реального военного содержания.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

