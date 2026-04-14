Космические силы Украины: сколько времени уйдет на создание и сколько нужно денег

Создание Космических сил Украины — это сложная задача. Для появления такого рода войск необходимо минимум 10 лет и десятки миллиардов долларов финансирования.

Ранее председатель подкомитета по государственной безопасности, обороне и оборонным инновациям профильного парламентского комитета Федор Вениславский заявил, что для создания Космических сил понадобится до 5 лет, а первых результатов можно достичь за год. Но авиационный эксперт Богдан Долинце считает, что времени понадобится больше. Но такой род войск Украине необходим, сказал он в комментарии изданию "Телеграф".

Украина имела некоторые компоненты Космических войск еще в структуре условных Космических войск Советского Союза. Но те способности уже давно утрачены, кроме того, значительная их часть была подчинена руководству в Москве.

Відео дня

Поэтому, считает эксперт, создание Космических войск Украины начнется фактически с нуля.

"Если мы говорим о полноценной работе таких войск, то Украине нужно будет минимум 10 лет для их создания, развития и обретения способности. Но, если этот процесс не начать, то они, в принципе, никогда и не появятся", — отметил Долинце.

Космические войска Украины — что нужно для создания

Но создание Космических войск не означает, что Украине нужны базы в космосе. Прежде всего нужно создать сеть собственных спутников, которые позволяют осуществлять радиоэлектронную, оптоэлектронную разведку и обзор территории.

"Это спутники телекоммуникационных систем и ретрансляторы, которые позволяют фактически обеспечивать, например, независимой спутниковой связью или каналами для навигации и передачи данных, в частности, такими как интернет", — сказал Долинце.

Также важной частью Космических войск являются ракетоносители, которых сейчас у Украины нет.

"Например, это ракеты средней и большой дальности, относящиеся к классу межконтинентальных, или по крайней мере баллистические ракеты среднего радиуса, которые осуществляют полет в нижних слоях космического пространства, то, как правило, использование, эксплуатация и запуск таких систем может быть уже в структуре ракетно-космических войск, которые уполномочены осуществлять не только запуск этих объектов, а в том числе и их эксплуатацию и хранение", — рассказал Долинце.

Еще одной составляющей этих сил является задача по противодействию космическим угрозам. В частности, российскому комплексу "Орешник".

"То есть когда мы, например, говорим об использовании Россией межконтинентальных баллистических ракет, таких как "Орешник", то, во-первых, Космические войска могут привлекаться для их обнаружения и перехвата, а, во-вторых, они могут так же привлекаться к выявлению и обезвреживанию вражеских военных спутников, которые осуществляют разведку и мониторинг украинских территорий из космического пространства", — отметил эксперт.

Чтобы противодействовать вражеским целям, необходимо их обнаружить еще в момент запуска. На примере российского "Орешника" — когда его запускают с полигона Капустин Яр в Астраханской области РФ.

Обнаруживают подобные объекты радиолокационные системы загоризонтного обнаружения. Некоторые из таких систем в советское время находились на территории Украины. Эти объекты, способные осуществлять мониторинг воздушного и космического пространства на тысячи километров, были в Центральной и Западной Украине. Сейчас они заброшены, но их можно восстановить.

Эксперт считает, что подобные объекты придется полностью перестроить, а также создать новую систему радаров и электросетей.

Также Космические войска требуют стабильного финансирования. И расходы могут достигать десятков миллиардов долларов.

"Как правило, речь идет о миллиардах долларов. И если мы говорим о создании хотя бы базового сегмента, то это составляет от 5 до 10 миллиардов долларов и в срок не менее 10 лет. Если мы говорим о более серьезных средствах, то разработка только одного комплекса может стоить несколько миллиардов долларов", — резюмировал Долинце.

Старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной отметил, что озвученный нардепом Федором Вениславским срок в 3-5 лет вполне достаточен для создания Космических войск. Но от создания до эффективного применения на поле боя нужно еще не менее 5 лет.

"В целом создать можно что угодно за такой срок, за 3-5 лет, вопрос в эффективности. Мы понимаем, что создание самих войск — это не означает их прямое применение, их высокую эффективность на поле боя и технологическое обеспечение. Поэтому здесь, если речь о создании таких войск, то это, скорее, кампания на минимум 5-10 лет. Ведь от процесса создания до эффективного применения целого рода войск может пройти еще 5-10 лет", — отметил Земляной.

Космические силы Украины можно создать вместе с партнерами

По словам эксперта, сейчас Украина не имеет средств и возможностей для сбивания ракет комплекса "Орешник". Приобретение таких возможностей — вопрос на годы.

"Сейчас точно нет, потому что это в целом баллистическая такая ракета, которая чрезвычайно сложна к перехвату, и особенно на финальной траектории полета, когда она уже раскрывает свои блоки. То есть такой возможности у нас нет, в будущем возможно появится. Здесь вопрос ближайших 5-10 лет, это далекая перспектива, как и разработка украинских противовоздушных ракет", — сказал Земляной.

Земляной считает, что первой задачей для Космических войск должно стать раннее выявление подготовки россиян к запускам "Орешника" с помощью спутников. В перспективе это даст возможность наносить удары еще до старта ракеты.

"Если у нас будут космические силы, то фактически мы можем на раннем этапе выявлять подготовку к пускам ракет "Орешник" и, соответственно, превентивно наносить удары. То есть бить не по стрелам, а бить именно по лучнику, который пускает эти ракеты. Потому что ракет россияне могут наклепать еще много, а пусковых к ним, вряд ли будет у них много", — отметил Земляной.

По его словам, это вопрос на будущее и стратегические планы Украины. Но от них отказываться нельзя, поскольку эту компоненту нужно развивать для дальнейшей защиты. И партнеры Украины в Европе также в этом заинтересованы.

"Для этого нужна соответствующая инженерная база, специалисты, ресурсы и так далее. И здесь наиболее вероятный вариант — это сотрудничество с партнерами, потому что, в общем, в кооперации это все значительно будет быстрее и эффективнее происходить", — подчеркнул эксперт.

Отметим, о космических войсках Украины написала нардеп Марьяна Безуглая еще в апреле 2025 года. Тогда же стало известно о плане развития космических возможностей Минобороны, рассчитанном на три этапа: по 2026, 2030 и 2035 годы. 24 сентября Верховная Рада утвердила закон о том, что Украина создаст Космические войска.

Также Фокус рассказывал на примере Космических войск США, какие задачи стоят перед подобным родом войск и чем они полезны.