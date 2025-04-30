В Украине хотят создать Космические силы ВСУ: военные будут вести разведку со спутников

Украинские власти озаботились идеей создать в структуре Вооруженных сил новое формирование — Космические силы. Спутники помогут отследить ракетные атаки ВС РФ.

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Об этом сообщила в Telegram народный депутат Украины Марьяна Безуглая.

По сведениям нардепа, инициатива зарегистрировать такой законопроект принадлежит члену комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федору Вениславскому.

Отметим, что на момент публикации новости Вениславский не комментировал законопроект. В открытом доступе документа нет.

Идею создания в структуре ВСУ Космических сил озвучивали и в Минобороны Украины. Министерство в начале апреля 2025 года создало управление космической политики, чтобы "объединить внутренние и внешние возможности для развития украинского военного космоса".

Дорожная карта Минобороны по развитию космической отрасли разделили на три этапа реализации: до 2026, 2030 и 2035 годов.

"Управление — это координационный центр, центр генерации смыслов и генерации политик", — заявляла заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Главным образом Украина хочет вести в космосе разведку, навигацию и трекинг, получать предупреждения о ракетных атаках РФ и запускать свои спутники. В министерстве подчеркнули, что на данный момент Украина имеет только один собственный спутник, а в России их около 200.

Напомним, Пентагон замечает попытки России и Китая превратить космос в арену боевых действий. США хотят запускать более дешевые спутникам, чтобы сдерживать возможные атаки.

Фокус ранее писал, что армия США в июне прошлого года испытала боеголовку Mk21A для межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel.