В США испытывали новую боеголовку для ядерной межконтинентальной ракеты Sentinel

Боеголовку Mk21A разрабатывает Lockheed Martin в рамках программы Sentinel, реализация которой испытывает трудности.

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ВВС США в сотрудничестве с компанией Lockheed Martin 8 июня объявили о первом успешном испытании боеголовки Mk21A, предназначенной для межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Sentinel. Испытания прошли 17 июня в Калифорнии — боеголовка была успешно запущена с помощью ракеты Minotaur I и пролетела над Тихим океаном. Об этом 18 июня сообщило интернет-издание Air and Space Forces Magazine.

Детали испытания не разглашаются, но известно, что боеголовку Mk21A разрабатывает Lockheed Martin в рамках контракта, заключенного в прошлом году. Согласно данным, компания планирует завершить разработку до октября 2039 года, создавая относительно дешевую модификацию на базе предыдущей головной части Mk.21 от МБР Minuteman III.

Планируется, что МБР Sentinel будет универсальной и, возможно, будет размещаться на мобильных платформах. Несмотря на трудности, с которыми столкнулась разработка Sentinel, включая сдвиг сроков, Воздушно-космические силы США продолжают наращивать усилия в направлении модернизации ядерного арсенала страны.

"Mk21 имеет решающее значение для борьбы с быстро меняющейся глобальной картиной угроз. Их дальнейшее развитие и развертывание обеспечит надежную и действенную систему сдерживания в обозримом будущем", — подчеркнули представители Lockheed Martin.

Авторы материала в свою очередь отмечают, что основная цель программы Sentinel — заменить устаревшие МБР Minuteman III новыми, более современными системами, что позволит обеспечить стратегическую безопасность и эффективность национальной обороны США к 2030 году.

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