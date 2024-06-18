Россия обошла США: шведские аналитики дали оценку потенциалу Ядерного клуба, — SIPRI
В ежегодном отчете аналитики подчеркнули, что 90% всего ядерного оружия в мире сохраняют РФ и Соединенные Штаты. Причем Россия в 2023 году развернула на 36 боеголовок больше по сравнению с началом года.
Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) 17 июня представил ежегодную оценку состояния вооружений, темпов разоружения и международной безопасности. Основные выводы SIPRI Yearbook 2024 указывают на продолжающееся увеличение количества и типов разрабатываемого ядерного оружия, по мере того как государства на фоне геополитического обострения усиливают свое ядерное сдерживание.
В публикации отмечается, что девять государств, обладающих ядерным оружием — США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль — продолжают модернизировать свои ядерные арсеналы. В 2023 году некоторые из этих стран развернули новые системы вооружения с ядерными боеголовками.
Аналитики приводят такие цифры. Из общего глобального запаса, составлявшего в январе 2024 года примерно 12 121 боеголовку, около 9585 находились на военных складах для потенциального использования. По оценкам, 3904 боеголовки были развернуты на ракетах и самолетах, что на 60 больше, чем в январе 2023 года, а остальные находились на централизованном хранении. Примерно 2100 развернутых боеголовок находились в состоянии повышенной боевой готовности на баллистических ракетах.
Состояние ядерных арсеналов
Россия и США сохраняют почти 90% всего ядерного оружия в мире. Их военные запасы в 2023 году остались относительно стабильными, хотя Россия развернула на 36 боеголовок больше по сравнению с январем 2023 года. Аналитики подчеркнули, что с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года прозрачность в отношении ядерных сил в обеих странах снизилась.
Китай значительно увеличил свой ядерный арсенал, с 410 боеголовок в январе 2023 года до 500 в январе 2024 года. Это свидетельствует о намерении Пекина нарастить ядерные силы, возможно, до уровня США и России, хотя ожидается, что его запасы ядерных боеголовок все равно останутся гораздо меньше, чем у этих двух стран.
Великобритания не увеличила свой арсенал в 2023 году, но ожидается рост числа боеголовок в будущем после повышения лимита до 260 боеголовок.
Франция продолжила программы по созданию атомной подводной лодки третьего поколения и новой крылатой ракеты воздушного базирования.
Индия, Пакистан и Северная Корея стремятся создать потенциал для размещения нескольких боеголовок на баллистических ракетах. Индия и Пакистан в 2023 году продолжили разработку новых типов ядерных систем доставки, в то время как Северная Корея, по оценкам, обладает около 50 боеголовками и достаточным количеством материала для создания до 90 боеголовок.
По словам младшего научного сотрудника Программы SIPRI по оружию массового поражения Мэтта Корда, в 2023 году Северная Корея не проводила ядерных испытаний, однако она, похоже, провела первое испытание баллистической ракеты малой дальности из простейшей шахты. В КНДР также завершили разработку по меньшей мере двух типов крылатых ракет наземного базирования (КРНБ), предназначенных для доставки ядерного оружия.
"Как и некоторые другие государства, обладающие ядерным оружием, Северная Корея делает новый акцент на развитии своего арсенала тактического ядерного оружия", — подчеркнул аналитик.
Израиль, который публично не признает наличие ядерного оружия, также, как полагают, модернизирует свой ядерный арсенал и, судя по всему, модернизирует свой реактор по производству плутония.
Важно
Напомним, 11 июня в рамках второго этапа совместных с Беларусью учений нестратегических ядерных сил, Россия провела электронные ракетные пуски.