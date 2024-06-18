Россия обошла США: шведские аналитики дали оценку потенциалу Ядерного клуба, — SIPRI

В ежегодном отчете аналитики подчеркнули, что 90% всего ядерного оружия в мире сохраняют РФ и Соединенные Штаты. Причем Россия в 2023 году развернула на 36 боеголовок больше по сравнению с началом года.

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Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) 17 июня представил ежегодную оценку состояния вооружений, темпов разоружения и международной безопасности. Основные выводы SIPRI Yearbook 2024 указывают на продолжающееся увеличение количества и типов разрабатываемого ядерного оружия, по мере того как государства на фоне геополитического обострения усиливают свое ядерное сдерживание.

В публикации отмечается, что девять государств, обладающих ядерным оружием — США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль — продолжают модернизировать свои ядерные арсеналы. В 2023 году некоторые из этих стран развернули новые системы вооружения с ядерными боеголовками.

Аналитики приводят такие цифры. Из общего глобального запаса, составлявшего в январе 2024 года примерно 12 121 боеголовку, около 9585 находились на военных складах для потенциального использования. По оценкам, 3904 боеголовки были развернуты на ракетах и самолетах, что на 60 больше, чем в январе 2023 года, а остальные находились на централизованном хранении. Примерно 2100 развернутых боеголовок находились в состоянии повышенной боевой готовности на баллистических ракетах.

Состояние ядерных арсеналов

Россия и США сохраняют почти 90% всего ядерного оружия в мире. Их военные запасы в 2023 году остались относительно стабильными, хотя Россия развернула на 36 боеголовок больше по сравнению с январем 2023 года. Аналитики подчеркнули, что с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года прозрачность в отношении ядерных сил в обеих странах снизилась.

Китай значительно увеличил свой ядерный арсенал, с 410 боеголовок в январе 2023 года до 500 в январе 2024 года. Это свидетельствует о намерении Пекина нарастить ядерные силы, возможно, до уровня США и России, хотя ожидается, что его запасы ядерных боеголовок все равно останутся гораздо меньше, чем у этих двух стран.

Великобритания не увеличила свой арсенал в 2023 году, но ожидается рост числа боеголовок в будущем после повышения лимита до 260 боеголовок.

Франция продолжила программы по созданию атомной подводной лодки третьего поколения и новой крылатой ракеты воздушного базирования.

Индия, Пакистан и Северная Корея стремятся создать потенциал для размещения нескольких боеголовок на баллистических ракетах. Индия и Пакистан в 2023 году продолжили разработку новых типов ядерных систем доставки, в то время как Северная Корея, по оценкам, обладает около 50 боеголовками и достаточным количеством материала для создания до 90 боеголовок.

По словам младшего научного сотрудника Программы SIPRI по оружию массового поражения Мэтта Корда, в 2023 году Северная Корея не проводила ядерных испытаний, однако она, похоже, провела первое испытание баллистической ракеты малой дальности из простейшей шахты. В КНДР также завершили разработку по меньшей мере двух типов крылатых ракет наземного базирования (КРНБ), предназначенных для доставки ядерного оружия.

"Как и некоторые другие государства, обладающие ядерным оружием, Северная Корея делает новый акцент на развитии своего арсенала тактического ядерного оружия", — подчеркнул аналитик.

Израиль, который публично не признает наличие ядерного оружия, также, как полагают, модернизирует свой ядерный арсенал и, судя по всему, модернизирует свой реактор по производству плутония.

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Напомним, 11 июня в рамках второго этапа совместных с Беларусью учений нестратегических ядерных сил, Россия провела электронные ракетные пуски.