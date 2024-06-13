РФ протестировала электронные ракетные пуски тактических ядерных систем (видео)
По словам журналистов, в учениях экипажей ВМФ участвовал личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа. Выходы в море осуществлялись в назначенный район патрулирования.
В рамках второго этапа совместных с Беларусью учений нестратегических ядерных сил РФ, который начался 11 июня, проводились электронные ракетные пуски. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.Важно
Отмечается, что личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа, который участвовал в учениях экипажей ВМФ, осуществил выходы в море в назначенный район патрулирования. Отрабатывалось скрытое продвижение к установленным позициям.
Президент РФ Владимир Путин объявил об учениях в том числе после разрешения Украине наносить удары по российской территории с помощью западного оружия.
На опубликованном видео российские матросы нацеливаются на условные мишени, дальше следует отсчет перед пуском и нажатие кнопки.
Напомним, что российские военные корабли, которые приплыли к побережью Кубы 12 июня, среди прочего и атомная подлодка "Казань" с крылатыми ракетами, пугают Запад и США новым Карибским кризисом.
В свою очередь, НАТО отрабатывает ядерный удар по Калининграду. 12 июня группу самолетов во главе со стратегическим бомбардировщиком B-52H Stratofortress ВВС США заметили у побережья Швеции.
Также сообщалось, что 13 июня инструктор 47 ОМБр Олег Чаус рассказал, почему российские войска всегда ведут охоту на БМП М2 Bradley.