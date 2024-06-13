РФ протестировала электронные ракетные пуски тактических ядерных систем (видео)

По словам журналистов, в учениях экипажей ВМФ участвовал личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа. Выходы в море осуществлялись в назначенный район патрулирования.

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В рамках второго этапа совместных с Беларусью учений нестратегических ядерных сил РФ, который начался 11 июня, проводились электронные ракетные пуски. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

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Отмечается, что личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа, который участвовал в учениях экипажей ВМФ, осуществил выходы в море в назначенный район патрулирования. Отрабатывалось скрытое продвижение к установленным позициям.

Ядерная установка

Президент РФ Владимир Путин объявил об учениях в том числе после разрешения Украине наносить удары по российской территории с помощью западного оружия.

Российский флот отрабатывает тактический ядерный удар

На опубликованном видео российские матросы нацеливаются на условные мишени, дальше следует отсчет перед пуском и нажатие кнопки.

Напомним, что российские военные корабли, которые приплыли к побережью Кубы 12 июня, среди прочего и атомная подлодка "Казань" с крылатыми ракетами, пугают Запад и США новым Карибским кризисом.

В свою очередь, НАТО отрабатывает ядерный удар по Калининграду. 12 июня группу самолетов во главе со стратегическим бомбардировщиком B-52H Stratofortress ВВС США заметили у побережья Швеции.

Также сообщалось, что 13 июня инструктор 47 ОМБр Олег Чаус рассказал, почему российские войска всегда ведут охоту на БМП М2 Bradley.