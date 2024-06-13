РФ протестувала електронні ракетні пуски тактичних ядерних систем (відео)

За словами журналістів, у навчаннях екіпажів ВМФ брав участь особовий склад ракетного з'єднання Ленінградського військового округу. Виходи в море здійснювалися в призначений район патрулювання.

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У межах другого етапу спільних із Білоруссю навчань нестратегічних ядерних сил РФ, який розпочався 11 червня, проводилися електронні ракетні пуски. Про це повідомляє ТАРС із посиланням на Міноборони РФ.

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Зазначається, що особовий склад ракетного з'єднання Ленінградського військового округу, який брав участь у навчаннях екіпажів ВМФ, здійснив виходи в море в призначений район патрулювання. Відпрацьовувалося приховане просування до встановлених позицій.

Ядерна установка

Президент РФ Володимир Путін оголосив про навчання зокрема після дозволу Україні завдавати ударів по російській території за допомогою західної зброї.

Російський флот відпрацьовує тактичний ядерний удар

На опублікованому відео російські матроси націлюються на умовні мішені, далі йде відлік перед пуском і натискання кнопки.

Нагадаємо, що російські військові кораблі, які припливли до узбережжя Куби 12 червня, серед іншого й атомний підводний човен "Казань" із крилатими ракетами, лякають Захід і США новою Карибською кризою.

Своєю чергою, НАТО відпрацьовує ядерний удар по Калінінграду. 12 червня групу літаків на чолі зі стратегічним бомбардувальником B-52H Stratofortress ВПС США помітили біля узбережжя Швеції.

Також повідомлялося, що 13 червня інструктор 47 ОМБр Олег Чаус розповів, чому російські війська завжди ведуть полювання на БМП М2 Bradley.