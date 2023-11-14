Ядерная программа под угрозой: в США "нервничают" по поводу ракеты LGM-35A Sentinel

Изначально общая стоимость программы Sentinel, которая должна заменить действующую Minuteman III, составит около 100 млрд долларов. Однако в процессе работы возникли сложности с финансированием.

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Министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл заявил, что одна из ядерных программ США испытывает трудности и вызывает его большое беспокойство. Речь идет о межконтинентальной баллистической ракете LGM-35A Sentinel, которая должна прийти на смену LGM-30G Minuteman III. Об этом 14 ноября сообщили обозреватели Defence News.

Выступая на онлайновом мероприятии Center for a New American Security министр отметил, что и стратегический бомбардировщик B-21 Raider и программа Sentinel являются частью ядерной триады Соединенных Штатов. Обе программы осуществляются компанией Northrop Grumman и "не могут быть провальными".

При этом Кендалл отказался вдаваться в подробности проблем, стоящих перед Sentinel, сославшись на то, что у него нет соответствующих полномочий. Однако подчеркнул, что некоторые такие аспекты программы, как строительство инфраструктуры связи и управления, а также производство самой ракеты, оказались весьма сложными.

"Sentinel — одна из самых больших и сложных программ, которые я когда-либо видел. Возможно, в некотором смысле это самая большая программа, за которую когда-либо брались ВВС", — сказал министр.

По его словам, у Northrop Grumman возникли сложности с финансированием. Изначально общая стоимость Sentinel составит около 100 млрд долларов, но в процессе работы некоторые расходы могут возрасти.

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"По мере углубления в программу, по мере более глубокого понимания того, что нам придется делать, мы обнаруживаем некоторые вещи, которые будут стоить денег. Мы пытаемся оценить, насколько сильно это повлияет на программу и какие коррективы нам придется вносить в связи с этим", — пояснил Кендалл.

Обозреватели отметили, что программа Minuteman III, которую должна сменить Sentinel, охватывает 32 000 кв. миль, и включает в себя 400 ракет в 450 шахтах. На данный момент, по данным Счетной палаты США (GAO), для реализации программы не хватает специалистов, также существуют проблемы с цепочкой поставок и с программным обеспечением.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах стелс-истребители F-35A проходят сертификацию "для выполнения миссии сдерживания". Речь идет о создании новой европейской платформы для американских ядерных бомб B61-12, которыми оснастят F-35A в рамках программы НАТО по ядерному сдерживанию.