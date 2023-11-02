Есть подпись Путина: РФ вышла из Договора о запрещении ядерных испытаний

В РФ отменили действие международного соглашения, принятого на Генассамблее ООН в 1996 году. Соглашение подписали во времена Бориса Ельцина, а ратифицировал его Путин в первые месяцы президентства.

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Президент России Владимир Путин подписал закон, которым отменил ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Подпись главы Кремля отменяет решение, принятое 23 года назад. О деталях сообщает российское агентство ТАСС.

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Указывается, что во времена первого президента России, Бориса Ельцина, в мае 1996 года россияне подписали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, предложенный ООН. Впрочем ратифицировали его только в мае 2000 года — за месяц до того, в марте, президентом России впервые стал Владимир Путин.

В документе, подписанном Путиным, отменяется статья 1 Федерального закона, в которой говорилось о ратификации. В сети опубликовали текст нового закона. Документ состоит из трех статей: говорится об отмене ратификации, о переименовании старого закона и о том, что новация начинает действовать с момента обнародования.

Федеральный закон РФ о ядерных испытаниях — стр. 1 Фото: Из открытых источников Федеральный закон РФ о ядерных испытаниях — стр. 2 Фото: Из открытых источников

Ядерное оружие — детали

Отметим, текст Договора о запрещении ядерных испытаний поддержан Генеральной ассамблеей ООН в 1996 году. Впрочем, Договор до сих пор недействителен, поскольку есть страны, которые его не ратифицировали. Среди них — страны, обладающие ядерным арсеналом: США, Китай, Индия, Пакистан и др.

Между тем в конце октября в РФ состоялись специальные учения гражданской обороны и армии, в которой население и соответствующие службы должны были учиться действовать после якобы удара ядерных бомб. Во время испытаний россиянам не удалось запустить ракету "Ярс", которая упала на старте.

Между тем Кремль и росСМИ время от времени возобновляют ядерный шантаж мирового соавторства. Например, одна из российских пропагандисток Маргарита Симоньян предложила взорвать бомбу над Сибирью, чтобы напомнить об имеющемся арсенале.

В Беларуси, кроме того, продолжают строить хранилище для ядерного вооружения, которое РФ планирует разместить на территории этой страны. Спутниковые фотографии показывают, что хранилище, а также полигон, начали строить летом 2022 года и к сегодняшнему дню все почти готово.

Американская разведка, в свою очередь, опубликовала специальный доклад о ядерных разработках Китая. Указали, что КНР пока имеет в пять раз меньше боеголовок, чем США и Россия, но пытается нарастить свои ядерные возможности.

Напоминаем, агентство Bloomberg сообщило о начале переговоров между США и Китаем по ядерному оружию. Кроме того, китайские власти отреагировали на информацию о снарядах, которые КНДР поставляет в РФ: заявили, что они "не вмешиваются" в этот вопрос.