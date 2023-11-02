США и Китай начнут переговоры по контролю над ядерным оружием, — Bloomberg

Китай производит ядерное оружие быстрее, чем ожидалось. В этом году Пекин имел около 500 ядерных боеголовок и планирует получить более 1000 к концу 2030 года.

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США и Китай на следующей неделе начнут переговоры по ядерному оружию до встречи Си и Байдена. Администрация американского президента хочет обсудить растущий арсенал Китая. Об этом пишет Bloomberg.

По словам представителя администрации, США намерены переговорить с Китаем по контролю над ядерным оружием на фоне растущей обеспокоенности по поводу того, как быстро Пекин начал создавать свой арсенал.

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"Целью дискуссий является не уменьшение арсенала Китая, а дать администрации Байдена лучше понять планы Китая после обнародования отчета Пентагона о том, что Китай производит ядерное оружие быстрее, чем ожидалось", — пишет издание.

Переговоры состоятся во время подготовки президента Джо Байдена к встрече с лидером Китая Си Цзиньпином во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско менее чем через две недели.

Ранее Wall Street Journal сообщал, что США будет представлять помощник госсекретаря по контролю над вооружениями Мелори Стюарт, а Китай отправит Сунь Сяобо, который возглавляет отдел контроля над вооружениями министерства иностранных дел Китая.

В октябре Пентагон опубликовал отчет, в котором говорится, что в этом году Китай имел около 500 ядерных боеголовок и планирует получить более 1000 к 2030 году, что было быстрее, чем ожидалось. США имеют около 3700 ядерных боеголовок.

США также стремятся остановить трехстороннюю гонку ядерных вооружений с Россией и Китаем, особенно из-за переговоров о продлении договора "Новый старт", срок действия которого истекает в 2026 году, и остановился из-за вторжения России в Украину.

Напомним, что США уничтожили баллистическую ракету над Тихим океаном. Невооруженная Minuteman III была выведена из строя над Тихим океаном с помощью ракеты Space Launch Delta 30. Сообщается, что причиной стала "аномалия".

Ранее сообщалось, что 25 октября в Кремле заявили, что с испытательного космодрома на Камчатке была выпущена межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс".