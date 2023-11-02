Є підпис Путіна: РФ вийшла з Договору про заборону ядерних випробувань

У РФ скасували дію міжнародної угоди, прийнятої на Генасамблеї ООН у 1996 році. Угоду підписали за часів Бориса Єльцина, а ратифікував її Путін у перші місяці президентства.

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Президент Росії Володимир Путін підписав закон, яким скасував ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Підпис очільника Кремля скасовує рішення, прийняте 23 роки тому. Про деталі повідомляє російське агентство ТАСС.

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Вказується, що за часів першого президента Росії, Бориси Єльцина, у травні 1996 року росіяни підписали Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань, запропонований ООН. Втім ратифікували його лише у травні 2000 року — за місяць до того, у березні, президентом Росії вперше став Володимир Путін.

У документі, підписаному Путіним, скасовується стаття 1 Федерального закону, в якій ішлося про ратифікацію. У мережі опублікували текст нового закону. Документ складається з трьох статей: говориться про скасування ратифікації, про перейменування старого закону і про те, що новація починає діяти з моменту оприлюднення.

Федеральний закон РФ про ядерні випробування - стор. 1 Фото: З відкритих джерел Федеральний закон РФ про ядерні випробування - стор. 2 Фото: З відкритих джерел

Ядерна зброя — деталі

Зазначимо, текст Договору про заборону ядерних випробувань підтримано Генеральною асамблеєю ООН у 1996 році. Втім Договір досі недійсний, оскільки є країни, які його не ратифікували. Серед них — країни, які володіють ядерною зброєю: США, Китай, Індія, Пакистан тощо.

Між тим наприкінці жовтня у РФ відбулись спеціальні навчання цивільної оборони та армії, у якій населення та відповідні служби мали вчитись діяти після начебто удару ядерних бомб. Під час випробувань росіянам не вдалось запустити ракету "Ярс", яка упала на старті.

Тим часом Кремль та росЗМІ час від часу відновлюють ядерний шантаж світового співавторства. Наприклад, одна з російських пропагандисток Маргарита Симоньян запропонувала підірвати бомбу над Сибіром, щоб нагадати про наявний арсенал.

У Білорусі, крім того, продовжують будувати сховище для ядерного озброєння, яке РФ планує розмістити на території цієї країни. Супутникові світлини показують, що сховище, а також полігон, почали будувати влітку 2022 року і до сьогодні усе майже готово.

Американська розвідка, своєю чергою, опублікувала спеціальну доповідь щодо ядерних розробок Китаю. Вказали, що КНР поки що має у п'ять разів менше боєголовок, ніж США та Росія, але намагається наростити свої ядерні спроможності.

Нагадуємо, агентство Bloomberg повідомило про початок перемовин між США та Китаєм щодо ядерної зброї. Крім того, китайська влада відреагувала на інформацію про снаряди, які КНДР постачає до РФ: заявили, що вони "не втручаються" в це питання.