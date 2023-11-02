Секретар Радбезу РФ Патрушев має псевдонім, за яким заробляє мільйони, — розслідування

Лише за рік псевдонім приніс колишньому очільнику ФСБ понад 33 мільйони рублів.

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У базі Федеральної податкової служби ексдиректор ФСБ, а нині чинний секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев прихований під псевдонімом "Луков Євген Федорович". Це виявили розслідувачі "Нової газети. Європа" та проєкту "Можемо пояснити".

Дата народження, номери паспорта та ІПН Лукова повністю збігаються з даними секретаря російського Радбезу (ІПН видається людині один раз і не змінюється навіть у разі повної зміни інших персональних даних).

"За даними ФНП за 2018 рік, "Луков" отримував зарплату в Управлінні справами президента РФ загалом на 5,8 мільйона рублів (загалом у 2018-му Патрушев заробив 33,7 мільйона). Це єдиний витік цифр, який вдалося виявити журналістам", — йдеться у джерелі.

Не лише гроші, але й нерухомість для дітей

Розслідувачі відшукали й квартиру Патрушева, яку він не купляв. Житло площею понад 250 квадратних метрів перебуває у його власності від 2004-го року. Оселя у будинку №12 на вулиці Рочдельській у Москві дісталася Патрушеву безкоштовно. Зараз і ній мешкає молодший син Патрушева Андрій.

Старший син Патрушева, який обіймає посаду міністра сільського господарства, Дмитро, перебуває лише в одному витоку бази ФНП за 2018 рік. Згідно з офіційними деклараціями, Патрушев-молодший є одним із найбагатших членів російського уряду.

Лише 2018-го він заробив 184 мільйонів.

Понад 40 мільйонів рублів від цієї суми, Патрушев-молодший заробив у АТ "Россільгоспбанк" на посаді голови правління. Як зазначають журналісти, 100% акцій цього банку належать державі, а отже, його керівники мають звітувати про свої доходи. Однак Патрушев публічно прозвітував лише один раз — 2013 року.

Також син ексочільника ФСБ заробляє в недержавному пенсійному фонді "Газфонд Пенсійні накопичення" і у страховій компанії "РСГБ-Страхування".

Зазначимо, що Дмитро Патрушев все ще не перебуває під санкціями США і залишається одним із найбагатших членів російського уряду.

Нагадаємо, секретар Радбезу РФ Патрушев вважає, що саме США і Європа вкладають величезні ресурси в підготовку та організацію державних переворотів. Він також славиться вставленими ножами у спину очільнику Кремля. Саме Патрушев розвів так званий інкубатор відомих "політологів" та телеграм-каналів, які знущалися з Путіна.