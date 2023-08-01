"Это было бы нападением на НАТО": в США ответили на ядерные угрозы Медведева

Экспрезидент РФ снова прибег к угрозам нанесения ядерного удара. Сенатор США Линдси Грэм посоветовал россиянам "протрезветь" и осознать, что это не работает.

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Сенатор Соединенных Штатов от Республиканской партии Линдси Грэм 31 июля прокомментировал заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, в котором он пригрозил применением ядерного оружия против Украины.

По словам Грэма, россиянам "пора протрезветь, осознать", что их варварское вторжение в Украину "не сработает". Он призвал вывести войска из Украины и спасти жизнь многих молодых россиян от бессмысленной смерти.

"Моим российским друзьям, которые говорят об использовании ядерного оружия в Украине: вы должны понимать, что это было бы нападением на сам НАТО, учитывая близость Украины к территории НАТО. Пора протрезветь, осознать, что ваше варварское вторжение в Украину не работает, выйти и спасти многих молодых россиян от бессмысленной смерти", — подчеркнул Грэм.

Что известно об угрозах Медведева

30 июля экспрезидент РФ Медведев в своем Telegram-канале снова прибег к угрозам нанесения ядерного удара. В этот раз повод к применению ядерного оружия он видит в успехе украинского контрнаступления. России "пришлось бы" пойти на использование ядерного оружия, если бы наступление Украины удалось и освободило захваченные Россией территории. "Другого решения просто не было", — добавил он.

Напомним, 30 июля Медведев заявил, что "враги" должны молиться за армию РФ. По словам заместителя председателя Совбеза России, успешное контраступление ВСУ заставит Москву применить ядерное оружие. Российские оккупанты предотвращают мировой конфликт, уверен он.

Более того, Медведев указал, куда РФ лучше целить ракетами в Украине. Экспрезидент РФ считает, что России нужно тщательнее выбирать цели для ударов по Украине, и они должны быть нестандартными, а эффект должен быть более весомым.