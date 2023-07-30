"Защищают мир от ядерного пожара": Медведев заявил, что "враги" должны молиться за армию РФ

По словам замглавы Совбеза России, успешное контраступление ВСУ заставит Москву применить ядерное оружие. Российские оккупанты предотвращают мировой конфликт, уверен он.

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Вооруженные силы России якобы отражают контрнаступление ВСУ и защищают Россию. Об этом написал в Telegram 30 июля заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Кроме этого, как считает Медведев, оккупанты предотвращают мировой конфликт.

"Если представить себе, что наступление ВСУ при поддержке НАТО удалось и они отторгли часть нашей земли, нам пришлось бы в силу правил указа президента России от 2 июня 2020 года [Об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания] пойти на использование ядерного оружия. Другого выхода просто не останется", — добавил замглавы Совбеза.

Дмитрий Медведев полагает, что враги России должны молиться за армию захватчиков, ведь они "не дают разгореться мировому ядерному пожару".

Напомним, что недавно исследователи создали реалистичную симуляцию ядерной войны РФ и США. Ядовитый смог покроет все северное полушарие, от голода умрут около 99% жителей США, Европы, России и Китая.

В белорусском военном городке Осиповичи появилось укрытие для хранения ОТРК "Искандер", которые могут нести ядерные боезаряды. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что знает точные координаты "центров принятия решений", их координаты появились на военных картах страны.