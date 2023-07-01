Почти все погибнут: ученые показали, как пройдет ядерная война между Россией и США (видео)

Ракетные удары вызовут взрывы, радиационное поражение и волны ЭМИ, выжигающие электронику. Но самое страшное — "ядерная зима", которая приведет к заморозкам и голодной смерти 99% населения некоторых стран.

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Группа исследователей создала реалистичную симуляцию ядерной войны между Россией и США. Видеоролик, опубликованный на YouTube-канале "Института будущей жизни" (Future of Life Institute) показывает, как будут развиваться события.

По словам ученых, они представили модель, "наиболее реалистичную с научной точки зрения". Они использовали детальное моделирование ядерных целей, траекторий полета ракет, воздействия на климат и пищевые ресурсы, используя открытые данные.

Согласно видео, как только одна из стран запускает ядерные ракеты — другая засекает их и стреляет в ответ еще до того, как произойдут первые взрывы. В таком случае совершенно не важно, кто первым нажмет на кнопку, Россия или США, ведь пострадают все.

Американские войска могут запустить баллистические ракеты с подводных лодок, расположенных у западного побережья Норвегии, и они достигнут российской территории примерно через 10 минут. Российские ракеты, запущенные с подлодок у северных берегов Канады, ударят на несколько минут позже.

Великобритания и Франция также располагают ядерным арсеналом, который обязаны применить в случае атаки по США, согласно уставу НАТО. Исследователи предполгают, что если Россия начнет войну, то нанесет удары и по ним.

Первые взрывы создадут электромагнитные импульсы мощностью десятки тысяч вольт на метр, которые выведут из строя всю электронику. Следующие удары поразят командные центры и места, где находятся ядерные ракеты.

Межконтинентальным баллистическим ракетам наземного базирования понадобится около получаса, чтобы долететь. Их нацелят на большие города, чтобы уничтожить военные базы и затормозить восстановление противника после войны. Некоторые ракеты долетят через несколько часов и вызовут взрывы размером с ядро Солнца, над эпицентром которых поднимутся грибообразные облака радиоактивной пыли. Люди в нескольких километрах вокруг сразу же погибнут, в нескольких километрах далее загорится все, что только можно, расплавится асфальт, стекло и некоторые металлы. Взрывная волна продолжит распространяться еще дальше, разрушая все на своем пути.

Взрывы и радиация — это не самое страшное по сравнению с "ядерной зимой". В случае масштабных ударов большое количество черного дыма поднимется в стратосферу выше любых дождевых облаков и начнет поглощать солнечные лучи. Всего за несколько дней ядовитый смог покроет все северное полушарие, в результате на Земле начнутся сильные заморозки даже в летнее время. В результате около 5 миллиардов человек очень быстро умрут от голода, в том числе около 99% жителей США, Европы, России и Китая.

"Мы наверняка не знаем, сколько людей переживет ядерную зиму. Но если она будет хотя бы близко такой ужасной, как думают ученые, тогда не останется ни победителей, ни проигравших", — отметили авторы видео.

22 июня американский сенатор Линдси Грэм заявил, что Россия развяжет войну с НАТО, если применит ядерное оружие в Украине или спровоцируют взрыв на ЗАЭС. Как объяснил политик, такой удар приведет к радиационному заражению огромных территорий, в том числе соседних стран.

Ранее ученые из Пристонского университета смоделировали последствия ядерного удара со стороны России. Согласно их прогнозу, сразу после запуска ракеты начнется глобальная война, которая уничтожит 34 миллиона человек всего за 5 часов.