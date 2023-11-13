Проходят сертификацию: F-35 ВВС Нидерландов станут платформой для ядерных бомб B61-12 (видео)

С 2020 года ведутся работы по интеграции ядерной бомбы B61-12 с истребителями F-35. К январю 2024 эти самолеты получат конечную сертификацию и станут новой платформой для тактического ядерного оружия в Европе.

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Военно-воздушные силы Нидерландов объявили о получении "первоначальной сертификации для выполнения миссии сдерживания" на новейших стелс-истребителях F-35A. Таким образом самолеты F-35 станут платформой для американских ядерных бомб B61-12 в рамках программы НАТО по ядерному сдерживанию. Об этом сообщает The War Zone.

Авторы материала отметили, что официальные комментарии по поводу совместного использования ядерного оружия НАТО — явление, мягко говоря, нечастое. Что касается заявления, то оно сводится к тому, что сотрудники ВВС США посетили боевое командование ВВС Нидерландов, отвечающее за оперативный парк F-35A Королевских ВВС Нидерландов (RNLAF), и проверили его боеготовность.

В итоге было принято решение о способности RNLAF взять на себя роль ядерного ударного самолета F-35A, в результате чего была проведена соответствующая сертификация, хотя о самих бомбах пока ничего не известно.

Решение о создании ядерной платформы прокомментировал командующий ВВС Нидерландов Йохан ван Девентер. По его словам, ее создание стало возможным благодаря совместной работе с американскими специалистами.

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"Готовность к операциям" — таков результат работы американской группы, которая инспектировала нас на этой неделе. Это дает нам начальную сертификацию для выполнения миссии сдерживания с помощью F-35. Важный шаг на пути перехода. Это стало возможным благодаря командной работе", — заявил военачальник.

Пока ВВС США не объявили о том, что их самолеты F-35A, или самолеты других стран, сертифицированы для оснащения B61-12, однако инициатива должна быть реализована к январю 2024 года. При этом соответствующие испытания проводились с 2020 года — за это время F-35A совершил 19 тестовых полетов.

Ранее военные эксперты предположили, что один стелс-истребитель пятого поколения F-35 с ядерной бомбой B61-13 на борту способен уничтожить более 310 тысяч жителей Москвы. При этом если удар будет нанесен, например, по центр Санкт-Петербурга, то по прогнозам аналитиков, число погибших может превысить 360 тысяч человек.