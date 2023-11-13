Проходять сертифікацію: F-35 ВПС Нідерландів стануть платформою для ядерних бомб B61-12 (відео)

З 2020 року тривають роботи з інтеграції ядерної бомби B61-12 з винищувачами F-35. До січня 2024 року ці літаки отримають кінцеву сертифікацію і стануть новою платформою для тактичної ядерної зброї в Європі.

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Військово-повітряні сили Нідерландів оголосили про отримання "початкової сертифікації для виконання місії стримування" на новітніх стелс-винищувачах F-35A. Таким чином літаки F-35 стануть платформою для американських ядерних бомб B61-12 у рамках програми НАТО з ядерного стримування. Про це повідомляє The War Zone.

Автори матеріалу зазначили, що офіційні коментарі з приводу спільного використання ядерної зброї НАТО — явище, м'яко кажучи, нечасте. Що стосується заяви, то вона зводиться до того, що співробітники ВПС США відвідали бойове командування ВПС Нідерландів, що відповідає за оперативний парк F-35A Королівських ВПС Нідерландів (RNLAF), і перевірили його боєготовність.

У підсумку було ухвалено рішення про спроможність RNLAF узяти на себе роль ядерного ударного літака F-35A, внаслідок чого було проведено відповідну сертифікацію, хоча про самі бомби поки що нічого не відомо.

Рішення про створення ядерної платформи прокоментував командувач ВПС Нідерландів Йоган ван Девентер. За його словами, її створення стало можливим завдяки спільній роботі з американськими фахівцями.

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"Готовність до операцій" — такий результат роботи американської групи, яка інспектувала нас цього тижня. Це дає нам початкову сертифікацію для виконання місії стримування за допомогою F-35. Важливий крок на шляху переходу. Це стало можливим завдяки командній роботі", — заявив воєначальник.

Поки що ВПС США не оголосили про те, що їхні літаки F-35A, або літаки інших країн, сертифіковані для оснащення B61-12, проте ініціатива має бути реалізована до січня 2024 року. При цьому відповідні випробування проводилися з 2020 року — за цей час F-35A здійснив 19 тестових польотів.

Раніше військові експерти припустили, що один стелс-винищувач п'ятого покоління F-35 з ядерною бомбою B61-13 на борту здатний знищити понад 310 тисяч жителів Москви. Водночас якщо удар буде завдано, наприклад, по центру Санкт-Петербурга, то за прогнозами аналітиків, кількість загиблих може перевищити 360 тисяч осіб.