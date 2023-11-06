F-35 може знищити 300 000 людей у Москві одним ударом B61-13, — підрахунок аналітиків

Росія змушена буде захищатися за допомогою своїх передових систем ППО, таких як С-500 "Прометей", зазначили експерти. Або ж намагатиметься атакувати авіабази, де будуть розміщені F-35, оскільки ці літаки досить уразливі на землі.

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Тактична ядерна бомба B61-13, що нещодавно надійшла на озброєння ВПС США, здатна знищити понад 310 тис. жителів столиці Росії Москви. Якщо ж удар буде завдано по густонаселеному центру Санкт-Петербурга, то, за прогнозами аналітиків, кількість загиблих може перевищити 360 тис. осіб. При цьому такий удар здатний завдати один стелс-винищувач п'ятого покоління F-35. Про це пишуть оглядачі Bulgarian Military.

Така руйнівна сила B61-13 криється в модернізації бомби, про яку заявив Пентагон наприкінці жовтня. За даними оборонного відомства США, максимальна потужність бомби становитиме близько 350 кілотонн, що значно перевищує максимальну потужність широко використовуваної бомби B61-12, яка становить 50 кілотонн, і 15-кілотонної бомби Little Boy, яка зруйнувала 1945 року Хіросіму.

Чому F-35

Автори матеріалу звернули увагу на використання F-35 як платформи для ядерної бомби. Річ у тім, що цей винищувач є єдиним у своєму класі, здатним нести ядерну зброю.

Ба більше, літак має здатність ухилятися від радіолокаційного виявлення, що робить його розгортання в різних точках російських кордонів — від Східної Європи до Арктики й західної частини Тихого океану — вкрай загрозливим.

"Попри те, що F-35 має близько 800 проблем з експлуатаційними характеристиками і не повністю пристосований для ведення бойових дій високої інтенсивності, він продовжує залишатися серйозним супротивником для Росії", — зазначили оглядачі.

Що може протиставити Росія

У відповідь на це Росія вкладає значні кошти в цілу низку засобів, призначених для захисту від стелс-винищувачів, включно з наземною мережею ППО. Їхню основу залишають багатодіапазонні оперативні РЛС, якими оснащені ЗРК С-400.

Крім того, росіяни покладають надію на новітні комплекси С-500 "Прометей", який нібито володіє можливістю нейтралізації літаків-заправників, що має вирішальне значення для операцій з F-35 на великих дальностях.

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Ще одним способом запобігти удару такого типу — атакувати авіабази, де базуються літаки F-35. Через те що ці машини потребують високорівневого технічного обслуговування, вони повинні проводити значний час на землі, що робить їх більш уразливими.

Раніше оглядачі Newsweek змоделювали ядерний удар по Москві і припустили, що в разі застосування бомби B61-13 радіус руйнування становитиме 1,6 кілометра. А все що знаходиться в радіусі 800 метрів від епіцентру вибуху випарується від ядерного спалаху.