"Усе випарується вогненною кулею": у ЗМІ змоделювали ядерний удар по Москві (фото)

У США планують розробку нової ядерної бомби B61-13, яка буде потужнішою за скинуту на Хіросіму. В разі удару нею по столиці РФ, в одну мить могли б загинути сотні тисяч людей.

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Нова ядерна бомба, яку планують створити у США, зможе знищити понад 300 тисяч росіян у Москві. Про гіпотетичні наслідки удару 3 листопада повідомили у Newsweek.

Американська ядерна бомба B61-13, зі слів офіційних осіб, буде подібна за потужністю старішій моделі B61-7. Ця "попередниця" мала максимальну потужність, еквівалентну 360 кілотоннам тротилу. Це у 24 рази більше за потужність бомби, скинутою на японську Хіросіму під час Другої світової війни.

Як показала візуалізація за допомогою інструменту Nukemap, удар бомбою B61-13 по Москві міг би спричинити значні руйнування та вбити понад 300 тисяч росіян.

Фото: The Moscow Times

"Усе, що знаходиться в радіусі приблизно півмилі (приблизно 800 метрів, — ред.) від місця детонації бомби, буде випаровано вогненною кулею", — зазначили журналісти.

Окрім того, вибух B61-13 зруйнував би будівлі та "ймовірно, вбив усіх інших" у радіусі 1,6 кілометра.

Фото: Скрін відео

Ядерна бомба B61-13: що про неї відомо

У США прагнуть продовжити створення "сучасного варіанту ядерно-гравітаційної бомби B61, позначеного як B61-13".

"B61-13 можна буде доставляти сучасними літаками, посилюючи стримування супротивників і гарантуючи союзникам і партнерам безпеку, надаючи президенту додаткові можливості проти певних складніших і великих військових цілей", — заявили в американському Міноборони.

У Федерації американських вчених (FAS) проінформували, що бомба буде оснащена керованим хвостовим комплектом. Це дозволить підвищити її точність, а також "обмежити можливості проникнення в землю".

"Відносно висока потужність і точність B61-13, ймовірно, дозволять бомбі вражати підземні цілі з потужністю, еквівалентною зброї надводного розриву понад одну мегатонну", — зазначили у FAS.

У ЗМІ припустили, що плани розробити B61-13 пов’язані з повномасштабним вторгненням РФ на територію України у 2022 році. США взялися розвивати свій ядерний арсенал, щоб стримувати Росію та Китай.

За даними FAS, B61-13 буде призначена для доставлення стратегічними бомбардувальниками. Зокрема, йдеться про літаки моделей B-21 та B-2. Нова ядерна бомба матиме значно більшу площу ураження за її "попередниць", скинутих на Хіросіму та Нагасакі під час Другої світової війни.

Нагадаємо, у Росії також взялися за розвиток своєї ядерної зброї. Проте, за даними ГУР, останні випробовування були невдалими, а нова ракета "Сармат" — надто "сира".

2 листопада у ЗМІ повідомили, що США та Китай обговорять контроль над ядерною зброєю. Як з’ясували журналісти, відповідна зустріч запланована на 6 листопада.