Китай і США проведуть переговори про контроль над ядерною зброєю, — ЗМІ

Зустріч відбудеться на тлі виходу РФ із Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. За інформацією журналістів, адміністрація Байдена прагне запобігти дестабілізуючим тристороннім перегонам озброєнь із Пекіном і Москвою.

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Китай і Сполучені Штати Америки обговорять контроль над ядерною зброєю наступного тижня. Востаннє такий діалог був за часів правління президента Барака Обами, повідомило 2 листопада видання Wall Street Journal.

Адміністрація президента США Джо Байдена готується провести дискусію з Китаєм щодо питання контролю над ядерною зброєю, оскільки Сполучені Штати прагнуть запобігти дестабілізуючим тристороннім перегонам озброєнь із Пекіном і Москвою, які дестабілізують ситуацію. За інформацією журналістів зустріч заплановано на 6 листопада 2023 року.

Переговори щодо озброєнь, за інформацією видання, очолить Меллорі Стюарт, високопоставлений чиновник Держдепартаменту, і Сунь Сяобо, начальник відділу контролю за озброєннями МЗС Китаю.

Виконавчий директор вашингтонської Асоціації контролю над озброєннями Деріл Кімбалл сказав, що переговори щодо озброєнь, імовірно, будуть зосереджені на сприянні більшій прозорості ядерних доктрин кожної країни та ефективніших каналах оповіщення.

"Однак я не думаю, що ми повинні очікувати проривів у найближчій перспективі. Це займе час", — зазначив Кімбалл.

Журналісти зазначають, що майбутня дискусія не означає початок офіційних переговорів щодо встановлення обмежень на ядерні сили кожної зі сторін.

Ядерний шантаж РФ

Президент Російської Федерації Володимир Путін 2 листопада підписав закон, яким скасував ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Глава Кремля скасував рішення першого президента Росії, Бориса Єльцина, ухвалене 23 роки тому.

Наприкінці жовтня в РФ відбулися спеціальні навчання цивільної оборони та армії, в якій населення та відповідні служби мали вчитися діяти після нібито удару ядерних бомб. Під час випробувань росіянам не вдалося запустити ракету "Ярс", яка впала на старті.

Тим часом РФ час від часу відновлюють ядерний шантаж світової спільноти. Наприклад, одна з російських пропагандисток Маргарита Симоньян запропонувала підірвати бомбу над Сибіром, щоб нагадати про наявний арсенал.

Нагадаємо, 23 жовтня в ГУР розповіли, чи застосує Путін ядерну зброю. У розвідці переконані, що світ не буде лише спостерігати за тим, що Росія намагається перетворити ядерну зброю на реальну загрозу.