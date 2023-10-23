"Перегнув палку із шантажем": у ГУР розповіли, чи застосує Путін ядерну зброю

Російська Федерація використала всі види озброєння, які могла. В ГУР переконані, що світ не буде лише спостерігати за тим, що Росія намагається перетворити ядерну зброю на реальну загрозу.

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Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що за російським президентом носять різні валізки, і не лише ядерні. Про це він повідомив в інтерв'ю "Еспресо".

"За Путіним різні валізки носять, не тільки ядерні. І це напевно не тому, що він такий сміливий", — сказав Андрій Юсов.

Він зазначив, що Україні не потрібно додатково переживати, оскільки Російська Федерація вже використала всі види озброєння, які могла. Юсов вважає, що Росія може лише погрожувати ядерною зброєю, і "ми вже багато разів це чули й нічого нового тут немає".

Зі слів представника ГУР, Володимир Путін уже перегнув палку із ядерним шантажем, тому його вплив є меншим, ніж він розраховує.

Крім цього, Юсов наголосив, що ядерна зброя по всьому світі є зброєю стримування. Зокрема, вона працює як елемент не застосування, а елемент стримування від різних зовнішніх загроз. Він переконаний, що світ не буде лише спостерігати за тим, як Росія намагається перетворити "зброю стримування" на реальну загрозу.

"Звичайно, світ просто так за цим спостерігати не буде, але і вестись на такий дешевий пропагандистський шантаж і гру теж не буде, я переконаний", — додав Андрій Юсов.

Нагадаємо, 18 жовтня з'явилися кадри того, як президент Російської Федерації Володимир Путін перебував у Пекіні в супроводі офіцерів, які несли "ядерну валізку". Цю "валізу", яка завжди перебуває при Путіну, традиційно носять військово-морські офіцери, проте це рідко потрапляє на відео.

19 жовтня радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що не існує можливостей для "компромісів" та "переговорів" з Росією. На його думку, це може зробити російські воєнні злочини легітимними.