"Перегнул палку с шантажом": в ГУР рассказали, применит ли Путин ядерное оружие

Российская Федерация использовала все виды вооружения, которые могла. В ГУР убеждены, что мир не будет только наблюдать за тем, что Россия пытается превратить ядерное оружие в реальную угрозу.

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Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что за российским президентом носят разные чемоданчики, и не только ядерные. Об этом он сообщил в интервью "Эспрессо".

"За Путиным разные чемоданчики носят, не только ядерные. И это наверняка не потому, что он такой смелый", — сказал Андрей Юсов.

Он отметил, что Украине не нужно дополнительно переживать, поскольку Российская Федерация уже использовала все виды вооружения, которые могла. Юсов считает, что Россия может только угрожать ядерным оружием, и "мы уже много раз это слышали и ничего нового здесь нет".

По словам представителя ГУР, Владимир Путин уже перегнул палку с ядерным шантажом, поэтому его влияние меньше, чем он рассчитывает.

Кроме этого, Юсов отметил, что ядерное оружие по всему миру является оружием сдерживания. В частности, оно работает как элемент не применения, а элемент сдерживания от различных внешних угроз. Он убежден, что мир не будет только наблюдать за тем, как Россия пытается превратить "оружие сдерживания" в реальную угрозу.

"Конечно, мир просто так за этим наблюдать не будет, но и вестись на такой дешевый пропагандистский шантаж и игру тоже не будет, я убежден", — добавил Андрей Юсов.

Напомним, 18 октября появились кадры того, как президент Российской Федерации Владимир Путин находился в Пекине в сопровождении офицеров, которые несли "ядерный чемоданчик". Этот "чемодан", который всегда находится при Путине, традиционно носят военно-морские офицеры, однако это редко попадает на видео.

19 октября советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что не существует возможностей для "компромиссов" и "переговоров" с Россией. По его мнению, это может сделать российские военные преступления легитимными.