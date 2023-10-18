Путин в Пекине появился в сопровождении офицеров с ядерным чемоданом, — СМИ (видео)

Как сообщают журналисты, ни одна поездка президента России не обходится без "ядерного чемодана". Как правило, его носит морской офицер.

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В среду, 18 октября, были показаны редкие кадры президента Российской Федерации Владимира Путина в Пекине в сопровождении офицеров, несущих так называемый "ядерный чемодан", который можно использовать для приказа о нанесении ядерного удара, сообщает Reuters.

Путин после встречи с президентом Китая Си Цзиньпином в Пекине был заснят на видео, идущим на другую встречу в окружении охраны, за ним следовали два российских военно-морских офицера в форме, каждый из которых нес портфель.

Российский "ядерный чемодан" традиционно носит морской офицер. Портфель, известный как "Чегет" (названный в честь горы Чегет в Кавказских горах — ред.), всегда находится при президенте, но его редко снимают на видео.

У президента США тоже есть такое устройство — так называемый "nuclear football". В портфеле хранятся коды, которые президент мог бы использовать для подтверждения приказа о запуске ядерных ракет, если бы он или она не были в Белом доме.

Визит Путина в Китай

Президент России Владимир Путин 17 октября прибыл в Пекин для участия в третьем Международном форуме "Один пояс, один путь", где будет продвигать идею так называемой "Великой Евразии". В рамках этого мероприятия Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также ряд других встреч.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины (ГУР) оценили риски, которые несет в себе поездка президента Российской Федерации Владимира Путина в Пекин. По словам представителя ГУР Андрея Юсова, любая активность главы государства-агрессора внимательно отслеживается на предмет всех рисков, которые она может за собой повлечь.