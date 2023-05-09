Перед началом парада на Красной площади Путина заметили с "ядерным чемоданчиком" (фото)

По информации журналистов, когда глава Кремля прибыл на Красную площадь, в руках его помощника был чемодан, возможно, содержащий коды для нанесения ядерного удара.

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Российского президента Владимира Путина видели с чемоданом, в котором, возможно содержались коды для ядерного удара, незадолго до того, как на параде к 9 мая он назвал развязанную в Украине войну, войной против России. Об этом сообщает The Mirror.

Когда глава Кремля прибыл на Красную площадь, в руках его помощника был чемоданчик.

На Красной площади, где проходил парад к 78-летию со дня победы над нацистской Германией во Второй мировой войне, также были видны снайперы. Снайперы также присутствовали на крыше ГУМа.

Парад проходил спустя неделю после атаки двух дронов над Кремлем. Российский президент обвинил в этой акции Украину, но не предоставил доказательств.

Путин перед парадом и помощник с "ядерным чемоданчиком"

В своей речи Путин обвинил Запад, который якобы стремится к тому, чтобы нанести России военное поражение, а также повторил ряд своих других нарративов, касающихся причин войны.

Перед началом парада Россия нанесла по Украине массированный удар крылатыми ракетами.

В ночь на 9 мая российские войска обстреляли Украину 25 ракетами, но украинские средства ПВО успешно уничтожили 23 этих ракет.

Напомним, что, по сообщениям СМИ, в компании Rheinmetall заявили о готовности производить танки, системы ПВО и боеприпасы в Украине. Согласно имеющимся планам, за год планируется выпустить до 400 танков. Гендиректор корпорации Армин Паппергер считает, что Киев сможет защитить себя.

Также сообщалось, что во время контрнаступления ВСУ может и не быть ожидаемого "голливудского сценария". И операция ВСУ может не стать решающей в войне в Украине, считают в британском МИДе.