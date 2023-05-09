В Rheinmetall заявили о готовности производить танки, ПВО и снаряды в Украине, – СМИ

Согласно планам Rheinmetall, удастся производить в год до 400 единиц танков. Гендиректор корпорации Армин Паппергер считает, что Украина сможет самостоятельно защищаться.

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Немецкий концерн Rheinmetall намерен производить танки, ПВО и снаряды в Украине. Об этом на пресс-конференции в Дюссельдорфе заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, информирует 9 мая Handelsblatt.

Он отметил, что соответствующие инициативы по производству вооружений непосредственно в Украине набирают реальные результаты. По его словам, также есть обновление для нового топового проекта Panther.

Немецкий оружейный концерн пытается заключить ряд договоров по созданию совместных предприятий с украинскими компаниями. Это якобы может произойти в ближайшие недели. Сотрудничество будет касаться совместных предприятий в области автомобильных систем, противовоздушной обороны и боеприпасов.

Гендиректор Rheinmetall подчеркнул, что эта помощь Украине рассчитана на среднесрочную и долгосрочную перспективу возможности самостоятельно защититься. Инвестиции в будущие заводы будут поступать от украинского государства.

В качестве примера он назвал план по изготовлению в Украине основных боевых танков Panther. Согласно планам Rheinmetall, удастся производить в год до 400 единиц танков.

Напомним, издание Handelsblatt 5 мая сообщило, что Rheinmetall обещает производить до 600 тысяч снарядов в год для украинских войск. Инициатива предусматривает предоставление снарядов, поскольку Украина, якобы, в связи с интенсивными боями может остаться без большого количества боеприпасов. Заявление руководителя корпорации прозвучало на встрече с комиссаром ЕС по промышленности Тьерри Бретоном. Еврокомиссар отправился на завод Rheinmetall, расположенный в Унтерлюсе, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины. Впоследствии Паппергер сделал и соответствующее заявление по поставке Украине большого количества боеприпасов.

Также 15 марта генеральный директор Rheinmetall опроверг свое заявление о поставках в Украину ПВО Skynex. Сообщения о том, что в Украине уже есть два таких комплекса, не подтвердились. Паппергер заявил, что пока их в ВСУ еще нет, однако есть договоренность о поставках системы Skynex в Украину вместе со Skyranger на базе колесных машин.