Гендиректор Rheinmetall опроверг свое заявление о поставках в Украину ПВО Skynex

Армин Паппергер заявил, что разрешение на экспорт у них уже есть, однако самих установок в Украине еще нет. Ранее он в подкасте заявлял, что Киеву передали уже 2 установки Skynex.

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Исполнительный директор оборонной компании Rheinmetall Армин Паппергер опроверг заявление о том, что в Украине уже находится два комплекса ПВО Skynex. Об этом он сказал в интервью NZZ.

Сначала в СМИ появилась информация, что комплекс ПВО Skyranger, который был разработан Rheinmetall, уже применяется в Украине. Однако Паппергер заявил, что на данный момент их в ВСУ еще нет, однако есть договоренность о поставке системы Skynex в Украину вместе со Skyranger на базе колесных машин.

Установка Skynex с 35-мм автоматической пушкой Фото: rheinmetall-defence.com

В то же время Паппергер опроверг свои же слова о том, что две системы Skynex уже находится в Украине.

"Ни одной из этих систем в Украине пока нет, есть только ЗСУ Gepard", — сказал исполнительный директор.

При этом он добавил, что разрешение на экспорт Skynex у немецкого правительства уже есть. И разрешения со стороны Швейцарии не требуется, так как поставщиком выступает не швейцарская компания, а итальянская.

Что известно о Skynex?

В ноябре 2021 года Rheinmetall показала систему ПВО Skynex. В основе мобильной установки лежит 35-мм автоматическая пушка Mk3. Ее устанавливают на шасси грузовика для высокой мобильностью. Заявляется, что установка оснащается системой поиска и отслеживания за воздушной и наземной обстановкой на 360 градусов.

Среди особенностей системы является интегрированный радар сопровождения Х-диапазона, позволяющий автономно искать сектор вражеских целей. Это означает, что встроенный процессор самостоятельно следит и наводится на цель, чтобы поразить группу целей с высокой точностью.

Напомним, 28 февраля Армин Паппергер заявил, что Украина уже получила первые системы ПВО Skyranger и Skynex.

Также в СМИ писали, что Германия планировала закупить Skynex для защиты Берлина, но было принято решение отправить их Украине.