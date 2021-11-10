Уничтожила рой дронов: в Германии показали новую систему ПРО Skynex (видео)

Система способна автономно отслеживать сектор на 360 градусов, а также вести и поражать цели.

Немецкая компания Rheinmetall опубликовала видео новой системы противовоздушной обороны Skynex с удаленным управлением.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

В видео видно как разработчики запускают рой дронов, которые направляются в сторону Skynex. При приближении к ним, оператор, находящийся вне машины, открывает огонь из 35-мм револьверной пушки Mk3. Пушка устанавливается на шасси грузовика, что делает ее мобильной.

Фото: скриншот

Как отмечают в компании, система ПРО оснащенная современной системой поиска и отслеживания за воздушной и наземной обстановкой на 360 градусов.

[ + – ] Управление комплексом осуществляется удаленно

Интегрированный радар сопровождения X-диапазона позволяет выполнять функцию автономного поиска сектора, что делает целеуказание простым, быстрым и надежным. Слежение и поражение целей рассчитываются и выполняются автоматически встроенным процессором.

[ + – ] Поражение дронов из пушки Skynex Фото: скриншот

Остальные технические характеристики остаются неизвестными.

Напомним, в Турции провели успешное испытание ЗРК дальнего действия Siper, которая должна стать частью комплекса отечественных ЗРК.

Ранее в США начали разработку прототипа лазерного оружия мощностью 300 кВт.