В Турции провели успешное испытание ЗРК дальнего радиуса действия Siper

Турецкий оборонный комплекс планирует создать 6 различный зенитно-ракетных комплексов для импортозамещения.

Турецкие компании Aselsan, Roketsan и Совет по научно-техническим исследованиям Турции объединили свои усилия для разработки ЗРК дальнего действия Siper. 6 ноября они провели успешный запуск ракеты. Об этом сообщает информагентство Anadolu.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Новый зенитно-ракетный комплекс будет способен поражать различные воздушные цели. До 2023 года, когда комплекс должны принять на вооружение, планируется провести еще целый ряд испытаний.

По словам главы оборонной индустрии Исмаила Демира, Турция продолжит производить новое оружие, чтобы иметь 6 различных видов систем противовоздушной обороны. Ныне турецкий оборонный комплекс производит ПВО Korkut, Sungur и Hisar.

Основное назначение ракеты — защита стратегических объектов от атак противника.

Технические характеристики зенитно-ракетного комплекса на данный момент не раскрываются.

Напомним, на вооружение Турции принимают ЗРК Hisar 0+, способный поражать сразу 6 целей. Ранее турецкая компания Roketsan представила первую систему ПВО Hisar.