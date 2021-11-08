В Туреччині провели успішне випробування ЗРК далекого радіусу дії Siper

Турецький оборонний комплекс планує створити 6 різних зенітно-ракетних комплексів для імпортозаміщення.

Турецькі компанії Aselsan, Roketsan та Рада з науково-технічних досліджень Туреччини об'єднали свої зусилля для розробки ЗРК дальньої дії Siper. 6 листопада вони здійснили успішний запуск ракети. Про це повідомляє інформагентство Anadolu.

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Новий зенітно-ракетний комплекс буде здатний вражати різноманітні повітряні цілі. До 2023 року, коли комплекс мають прийняти на озброєння, планується провести ще низку випробувань.

За словами голови оборонної індустрії Ісмаїла Деміра, Туреччина продовжить виробляти нову зброю, щоб мати шість різних видів систем протиповітряної оборони. Нині турецький оборонний комплекс виробляє ППО Korkut, Sungur та Hisar.

Основне призначення ракети – захист стратегічних об'єктів від атак супротивника.

Технічні характеристики зенітно-ракетного комплексу зараз не розкриваються.

Нагадаємо, на озброєння Туреччини приймають ЗРК Hisar 0+, здатний вражати одразу 6 цілей. Раніше турецька компанія Roketsan представила першу систему ППО Hisar.