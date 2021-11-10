Знищила рій дронів: у Німеччині показали нову систему ПРО Skynex (відео)

Система здатна автономно відстежувати сектор на 360 градусів, а також вести та вражати цілі.

Німецька компанія Rheinmetall опублікувала відео нової системи протиповітряної оборони Skynex з віддаленим керуванням.

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У відео видно, як розробники запускають рій дронів, які прямують у бік Skynex. При наближенні до них оператор, який перебуває поза машиною, відкриває вогонь з 35-мм револьверної гармати Mk3. Гармата встановлюється на шасі вантажівки, що робить її мобільною.

Фото: скриншот

Як зазначають у компанії, система ПРО оснащена сучасною системою пошуку та відстеження за повітряною та наземною обстановкою на 360 градусів.

[ + – ] Управління комплексом здійснюється віддалено

Інтегрований радар супроводу X-діапазону дозволяє виконувати функцію автономного пошуку сектора, що робить цілевказування простим, швидким і надійним. Спостереження та ураження цілей розраховуються і виконуються автоматично вбудованим процесором.

[ + – ] Ураження дронів з гармати Skynex Фото: скриншот

Інші технічні характеристики залишаються невідомими.

Нагадаємо, у Туреччині провели успішне випробування ЗРК дальньої дії Siper, яка має стати частиною комплексу вітчизняних ЗРК.

Раніше в США розпочали розробку прототипу лазерної зброї потужністю 300 кВт.