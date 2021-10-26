Найсмертоносніша установка. У США збудують прототип лазерної зброї потужністю 300 кВт (фото)

Армія США уклала контракт на виробництво прототипу лазерної установки, яка використовуватиметься у протиракетній та протиповітряній обороні.

Американські компанії General Atomics Electomagnetic Systems (GA-EMS) та Boeing заявили про укладання контракту з американською армією на розробку твердотільної системи лазерної зброї з потужністю 300 кВт. Про це повідомляє Defbrief.

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Компанії створять компактну підсистему лазерної зброї, яка матиме "більш смертоносну потужність, ніж будь-що з наявних на сьогоднішній день".

"Ця технологія є проривом у галузі протиповітряної та протиракетної оборони, який необхідний для підтримки зусиль армії щодо модернізації та усунення загроз наступного покоління в багатодоменному бойовому просторі", — заявив президент GA-EMS Скотт Форні.

Розробка є масштабованим лазером із пристроєм управління променем виробництва Boeing. Також Boeing відповідає за програмне забезпечення для відстеження, наведення та збирання інформації для створення повноцінного прототипу.

GA-EMS позиціонують лазер як компактну зброю 7 покоління, здатну використовувати однопроменевий лазер, без їхнього комбінування.

Зазначимо, що у США вже використовують лазерну зброю. Так, нещодавно було поставлено у війська літак AC-130J із лазерною установкою на 60 кВт.

Нагадаємо, на американському есмінці помітили лазерну установку ODIN, призначену для боротьби з дронами.