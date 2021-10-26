Самая смертоносная установка. В США построят прототип лазерного оружия мощностью 300 кВт (фото)

Армия США заключила контракт на производство прототипа лазерной установки, которая будет использоваться в противоракетной и противовоздушной обороне.

Американские компании General Atomics Electomagnetic Systems (GA-EMS) и Boeing заявили о заключении контракта с американской армией на разработку твердотельной системы лазерного оружия с мощностью 300 кВт. Об этом сообщает Defbrief.

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Компании создадут компактную подсистему лазерного оружия, которое будет иметь "более смертоносную мощность, чем что-либо из существующих на сегодняшний день".

"Эта технология представляет собой прорыв в области противовоздушной и противоракетной обороны, который необходим для поддержки усилий армии по модернизации и устранения угроз следующего поколения в многодоменном боевом пространстве", — заявил президент GA-EMS Скотт Форни.

Разработка представляет собой масштабируемый лазер с устройством управления лучом производства Boeing. Также Boeing отвечает за программное обеспечение для отслеживания, наведения и сбора информации для создания полноценного прототипа.

GA-EMS позиционируют лазер как компактное оружие 7 поколения, способное использовать однолучевой лазер, без необходимости их комбинирования.

Отметим, что в США уже используют лазерное оружие. Так, недавно был поставлен в войска самолет AC-130J с лазерной установкой на 60 кВт.

Напомним, на американском эсминце заметили лазерную установку ODIN, предназначенную для борьбы с дронами.