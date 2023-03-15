Генеральний директор Rheinmetall спростував свою заяву про постачання в Україну ППО Skynex

Армін Паппергер заявив, що дозвіл на експорт вони вже мають, проте самих установок в Україні ще немає. Раніше він у підкасті заявляв, що Києву передали вже дві установки Skynex.

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Виконавчий директор оборонної компанії Rheinmetall Армін Паппергер спростував заяву про те, що в Україні вже є два комплекси ППО Skynex. Про це він сказав в інтерв'ю NZZ.

Спочатку в ЗМІ з'явилася інформація, що комплекс ППО Skyranger, розроблений Rheinmetall, вже застосовується в Україні. Однак Паппергер заявив, що наразі їх у ЗСУ ще немає, однак є домовленість про постачання системи Skynex до України разом із Skyranger на базі колісних машин.

Установка Skynex з 35-мм автоматичною гарматою Фото: rheinmetall-defence.com

Водночас Паппергер спростував свої слова про те, що дві системи Skynex вже знаходиться в Україні.

"Жодної з цих систем в Україні поки що немає, є тільки ЗСУ Gepard", — сказав виконавчий директор.

При цьому він додав, що дозвіл на експорт Skynex німецький уряд уже має. І дозволу з боку Швейцарії не потрібно, оскільки постачальником виступає не швейцарська компанія, а італійська.

Що відомо про Skynex?

У листопаді 2021 року Rheinmetall показала систему ППО Skynex. В основі мобільної установки лежить 35-мм автоматична гармата Mk3. Її встановлюють на шасі вантажівки для високої мобільності. Заявляється, що установка оснащується системою пошуку та відстеження за повітряною і наземною обстановками на 360 градусів.

Серед особливостей системи є інтегрований радар супроводу Х-діапазону, що дозволяє автономно шукати сектор ворожих цілей. Це означає, що вбудований процесор самостійно стежить і наводиться на ціль, щоб уразити групу цілей із високою точністю.

Нагадаємо, 28 лютого Армін Паппергер заявив, що Україна вже отримала перші системи ППО Skyranger та Skynex.

Також у ЗМІ писали, що Німеччина планувала закупити Skynex для захисту Берліна, але було ухвалено рішення надіслати їх Україні.