У Rheinmetall заявили про готовність виробляти танки, ППО і снаряди в Україні, – ЗМІ

Згідно з планами Rheinmetall, вдасться виготовляти на рік до 400 одиниць танків. Гендиректор корпорації Армін Паппергер вважає, що Україна зможе самостійно захищатися.

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Німецький концерн Rheinmetall має намір виробляти танки, ППО і снаряди в Україні. Про це на пресконференції в Дюссельдорфі заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, інформує 9 травня Handelsblatt.

Він зазначив, що відповідні ініціативи щодо виробництва озброєнь безпосередньо в Україні набирають реальних результатів. З його слів, також є оновлення для нового топового проєкту Panther.

Німецький збройовий концерн намагається укласти низку договір щодо створення спільних підприємств з українськими компаніями. Це нібито може відбутися протягом найближчих тижнів. Співробітництво стосуватиметься спільних підприємств у галузі автомобільних систем, протиповітряної оборони та боєприпасів.

Гендиректор Rheinmetall наголосив, що ця допомога Україні розрахована на середньострокову і довгострокову перспективу що можливості самостійно захиститися. Інвестиції в майбутні заводи надходитимуть від української держави.

Як приклад, він назвав план щодо виготовлення в Україні основних бойових танків Panther. Згідно з планами Rheinmetall, вдасться виготовляти на рік до 400 одиниць танків.

Нагадаємо, видання Handelsblatt 5 травня повідомило, що Rheinmetall обіцяє виробляти до 600 тисяч снарядів на рік для українських військ. Ініціатива передбачає надання снарядів, оскільки Україна нібито у зв'язку з інтенсивними боями може залишитися без великої кількості боєприпасів. Заява керівника корпорації прозвучала на зустрічі з комісаром ЄС із промисловості Тьєррі Бретоном. Єврокомісар вирушив на завод Rheinmetall, який розташований в Унтерлюсі, щоб обговорити подальшу підтримку України. Згодом Паппергер зробив й відповідну заяву щодо постачання Україні великої кількості боєприпасів.

Також 15 березня генеральний директор Rheinmetall спростував свою заяву про постачання в Україну ППО Skynex. Повідомлення про те, що в Україні вже є два такі комплекси, не підтвердилися. Паппергер заявив, що наразі їх у ЗСУ ще немає, однак є домовленість про постачання системи Skynex до України разом із Skyranger на базі колісних машин.