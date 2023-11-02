Китай и США проведут переговоры о контроле над ядерным оружием, — СМИ

Встреча произойдет на фоне выхода РФ из Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. По информации журналистов, администрация Байдена стремится предотвратить дестабилизирующую трехстороннюю гонку вооружений с Пекином и Москвой.

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Китай и Соединенные Штаты Америки обсудят контроль над ядерным оружием на следующей неделе. В последний раз такой диалог был во времена правления президента Барака Обамы, сообщило 2 ноября издание Wall Street Journal.

Администрация президента США Джо Байдена готовится провести дискуссию с Китаем по вопросу контроля над ядерным оружием, поскольку Соединенные Штаты стремятся предотвратить дестабилизирующую трехстороннюю гонку вооружений с Пекином и Москвой. По информации журналистов встреча запланирована на 6 ноября 2023 года.

Переговоры по вооружениям, по информации издания, возглавит Мэллори Стюарт, высокопоставленный чиновник Госдепартамента, и Сунь Сяобо, начальник отдела контроля за вооружениями МИД Китая.

Исполнительный директор вашингтонской Ассоциации контроля над вооружениями Дэрил Кимбалл сказал, что переговоры по вооружениям, вероятно, будут сосредоточены на содействии большей прозрачности ядерных доктрин каждой страны и более эффективных каналах оповещения.

"Однако я не думаю, что мы должны ожидать прорывов в ближайшей перспективе. Это займет время", – отметил Кимбалл.

Журналисты отмечают, что предстоящая дискуссия не означает начало официальных переговоров по установлению ограничений на ядерные силы каждой из сторон.

Ядерный шантаж РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин 2 ноября подписал закон, которым отменил ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Глава Кремля отменил решение первого президента России, Бориса Ельцина, принятое 23 года назад.

В конце октября в РФ состоялись специальные учения гражданской обороны и армии, в которой население и соответствующие службы должны были учиться действовать после якобы удара ядерных бомб. Во время испытаний россиянам не удалось запустить ракету "Ярс", которая упала на старте.

Между тем РФ время от времени возобновляют ядерный шантаж мирового сообщества. Например, одна из российских пропагандисток Маргарита Симоньян предложила взорвать бомбу над Сибирью, чтобы напомнить об имеющемся арсенале.

Напомним, 23 октября в ГУР рассказали, применит ли Путин ядерное оружие. В разведке убеждены, что мир не будет только наблюдать за тем, что Россия пытается превратить ядерное оружие в реальную угрозу.