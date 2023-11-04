"Збилась з курсу": у ГУР розповіли, як Росія знову "зганьбилася" із запуском ядерної зброї

Російські війська запустили ракету "Ярс", яка їх вже вдруге підвела. Інша "гордість" ЗС РФ — ракета "Сармат" — розроблялась понад 10 років та все одно була випущена "сирою".

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У Росії відбулися ядерні випробовування ракет "Ярс" та "Булава". Як вони пройшли, розповіла пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України 4 листопада.

1 листопада РФ провела невдалі випробовування міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс", яка складає основу наземного компонента стратегічних ядерних сил країни агресорки.

За даними ГУР, ракету запускали з космодрому "Плесецьк" в Архангельській області. Носій ядерної зброї був запущений 33 ракетною армією та мав уразити ціль на полігоні "Кура" на Камчатці. Проте навчання пішли не за планом — "Ярс" збилась з курсу.

У розвідці наголосили, що таке сталося не вперше. 25 жовтня у країні-агресорці вже проводили ядерні тренування. Тоді "Ярс" теж збилась з курсу, а випробувальний запуск ракети РСМ-56 "Булава" лише довів її ненадійність.

"Серйозні проблеми Москва має також із важкою МБР РС-28 "Сармат" шахтного базування ― це один з ключових проєктів в оголошеному агресором процесі модернізації стратегічних ядерних сил РФ", — зазначила пресслужба ГУР.

У публікації йдеться, що "Сармат" створюють в Росії ще з 2009 року. Спочатку керівництво планувало, що ракету приймуть на озброєння у 2018 році, але дату неодноразово переносили.

"Зрештою, "Сармат" прийняли на озброєння лише у вересні 2023-го ― після першого і єдиного повноцінного випробування, проведеного у квітні цього року", — передали в розвідці.

"Сармат" можна порівняти з виготовленою в Україні МБР РС-20 "Воєвода". Російський "аналог" не має жодних переваг у конструкції, головній частині та методах подолання протиракетної оборони.

"Фактично "Сармат" ― недопрацьована, недосконала, сира ракета", — заявили у ГУР.

Росіяни прагнуть вдосконалити й повітряний компонент стратегічних ядерних сил, модернізуючи по одному-двох радянських бомбардувальників Ту-160 та Ту-95С щороку. Москва планувала постачання цього року нових літаків — Ту-160М2, але була змушена перенести дати.

"Оскільки росіяни так і не змогли відновити виробництво нової версії двигунів НК-32", — пояснили в українській розвідці.

У відомстві наголосили, що усі проблеми стратегічних ядерних сил РФ — це наслідок санкцій Заходу через війну в Україні. Ворожі фахівці виявились нездатними виготовити заміну компонентам, які раніше імпортувались з-за кордону.

Нагадаємо, 25 жовтня ЗС РФ також запускали ракету "Ярс" з космодрому "Плесецьк" по полігону "Кура". Зі слів секретаря РНБО Олексія Данілова, росіяни планували запуск трьох ракет, але полетіла лише одна.

Міністр оборони Росії Сергій Шайгу заявляв, що метою навчань було відпрацювання масованого ядерного удару, завданого у відповідь на атаку противника.