F-35 может уничтожить 300 000 человек в Москве одним ударом B61-13, — подсчет аналитиков

Россия вынуждена будет защищаться с помощью своих передовых систем ПВО, таких как С-500 "Прометей", отметили эксперты. Или же пытаться атаковать авиабазы, где будут размещены F-35, поскольку эти самолеты достаточно уязвимы на земле.

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Недавно поступившая на вооружение ВВС США тактическая ядерная бомба B61-13 способна уничтожить более 310 тыс. жителей столицы России Москвы. Если же удар будет нанесен по густонаселенный центр Санкт-Петербурга, то по прогнозам аналитиков, число погибших может превысить 360 тыс. человек. При этом такой удар способен нанести один стелс-истребитель пятого поколения F-35. Об этом пишут обозреватели Bulgarian Military.

Такая разрушительная сила B61-13 кроется в модернизации бомбы, о которой заявил Пентагон в конце октября. По данным оборонного ведомства США, максимальная мощность бомбы составит около 350 килотонн, что значительно превышает максимальную мощность широко используемой бомбы B61-12, составляющую 50 килотонн, и 15-килотонную бомбу Little Boy, разрушившую в 1945 году Хиросиму.

Почему F-35

Авторы материала обратили внимание на использование F-35 в качестве платформы для ядерной бомбы. Дело в том, что этот истребитель является единственным в своем классе, способным нести ядерное оружие.

Более того самолет обладает способностью уклоняться от радиолокационного обнаружения, что делает его развертывание в различных точках российских границ — от Восточной Европы до Арктики и западной части Тихого океана — крайне угрожающим.

"Несмотря на то, что F-35 имеет около 800 проблем с эксплуатационными характеристиками и не полностью приспособлен для ведения боевых действий высокой интенсивности, он продолжает оставаться серьезным противником для России", — отметили обозреватели.

Что может противопоставить Россия

В ответ на это Россия вкладывает значительные средства в целый ряд средств, предназначенных для защиты от стелс-истребителей, включая наземную сеть ПВО. Их основу оставляют многодиапазонные оперативные РЛС которыми оснащены ЗРК С-400.

Кроме того россияне возлагают надежду на новейшие комплексы С-500 "Прометей", который якобы обладает возможностью нейтрализации самолетов-заправщиков, что имеет решающее значение для операций с F-35 на больших дальностях.

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Еще одним способом предотвратить удар такого типа — атаковать авиабазы, где базируются самолеты F-35. Из-за того что эти машины нуждаются в высокоуровневом техническом обслуживании, они должны проводить значительное время на земле, что делает их более уязвимыми.

Ранее обозреватели Newsweek смоделировали ядерный удар по Москве и предположили, что в случае применения бомбы B61-13 радиус разрушения составит 1,6 километра. А все что находится в радиусе 800 метров от эпицентра взрыва испарится от ядерной вспышки.