В Україні хочуть створити Космічні сили ЗСУ: військові вестимуть розвідку із супутників

Українська влада стурбована ідеєю створити в структурі Збройних сил нове формування — Космічні сили. Супутники допоможуть відстежити ракетні атаки ЗС РФ.

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Про це повідомила в Telegram народний депутат України Мар'яна Безугла.

За відомостями нардепа, ініціатива зареєструвати такий законопроєкт належить члену комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федору Веніславському.

Зазначимо, що на момент публікації новини Веніславський не коментував законопроєкту. У відкритому доступі документа немає.

Ідею створення в структурі ЗСУ Космічних сил озвучували і в Міноборони України. Міністерство на початку квітня 2025 року створило управління космічної політики, щоб "об'єднати внутрішні та зовнішні можливості для розвитку українського військового космосу".

Дорожню карту Міноборони з розвитку космічної галузі розділили на три етапи реалізації: до 2026, 2030 і 2035 років.

"Управління — це координаційний центр, центр генерації смислів і генерації політик", — заявляла заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Чорногоренко.

Головним чином Україна хоче вести в космосі розвідку, навігацію і трекінг, отримувати попередження про ракетні атаки РФ і запускати свої супутники. У міністерстві підкреслили, що наразі Україна має тільки один власний супутник, а в Росії їх близько 200.

Нагадаємо, Пентагон помічає спроби Росії та Китаю перетворити космос на арену бойових дій. США хочуть запускати дешевші супутники, щоб стримувати можливі атаки.

Фокус раніше писав, що армія США в червні минулого року випробувала боєголовку Mk21A для міжконтинентальної балістичної ракети Sentinel.