Росія і Китай намагаються мілітаризувати космос: у Пентагоні заявляють про мирне стримування

Агентство перспективних оборонних дослідницьких проєктів Пентагону (DARPA) нещодавно звернулося до приватних компаній із проханням надати нові ідеї для космічної зброї.

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Росія і Китай намагаються перетворити космос на арену бойових дій, проте США зацікавлені в стримуванні та розподілі військових засобів у космосі. Про це на церемонії зміни командування на базі Космічних сил ім. Петерсона заявив новий командувач, генерал Стівен Вайтінг, пише Space.

Такої ж думки дотримується заступник міністра оборони США Кетлін Гікс, яка підкреслила, що і Росія, і КНР розвивають свої військові доктрини з можливістю виходу в космос.

"Вони обидві (ці країни. — Ред.) розгортають можливості, які можуть бути націлені на GPS та інші життєво важливі космічні системи, і ми бачили, як обидві країни проводять операції проти нас, наших союзників і партнерів, щоб послабити наші космічні переваги. Агресивні дії наших конкурентів спрямовані на переворот у космосі в царину бойових дій", — зауважила вона.

Сполучені Штати, продовжила Гікс, зацікавлені тільки в тому, щоб військові можливості космічного базування слугували стримувальним фактором або попередженням про те, що з американськими орбітальними ресурсами не можна зв'язуватися.

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"Але я хочу внести ясність, — конфлікт не є неминучим ні в космосі, ні деінде, і Сполучені Штати Америки прихильні до запобігання конфліктам за допомогою стримування, чітко даючи зрозуміти нашим конкурентам, що ціна агресії буде далеко переважувати будь-які мислимі вигоди", — попередила заступник міністра.

Гікс додала, що Пентагон здійснює перехід до менших і дешевших супутників, щоб стримати атаки на свою супутникову інфраструктуру.

"Ці угруповання дають змогу втратити деякі окремі супутники, зберігаючи при цьому можливості завдяки розподіленій архітектурі", — зауважила вона.

Свої погляди висловив і адмірал Крістофер Грейді, заявивши, що космос став найважливішою сферою діяльності американських збройних сил. Він зазначив, що останні конфлікти яскраво демонструють, яку важливу роль вони відіграють у забезпеченні національної безпеки та глобальної стабільності.

"Недавні конфлікти яскраво продемонстрували незамінну роль космосу в обороноздатності нашої країни. І, на мій погляд, космос став нашою найважливішою галуззю бойових дій — невід'ємною частиною нашої національної безпеки, оперативної сумісності нашої коаліції і нашої глобальної стабільності", — констатував адмірал.

Космос майбутнього — погляд Пентагону

Протягом багатьох років Космічні сили США і Міністерство оборони робили заяви про триваючу мілітаризацію навколоземної орбіти і про той факт, що в майбутніх конфліктах країни намагатимуться вивести з ладу або знищити супутники одна одної різними способами.

США продовжують розвивати свої космічні сили — вони проводять навчання, що імітують "бойові дії на орбіті" і розширюють свої спроможності з відстеження загроз у космосі. Агентство перспективних оборонних дослідницьких проєктів Пентагону (DARPA) нещодавно звернулося до приватних компаній із проханням надати нові ідеї для космічної зброї.

Однак усі заяви американських військових про розвиток космосу орієнтовані на забезпечення мирного стримування. Вони наголошують, що конфлікт у космосі не є необхідністю, але повністю залежить від стратегій і дій країн-конкурентів.

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