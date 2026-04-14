Космічні сили України: скільки часу піде на створення та скільки потрібно грошей

Створення Космічних сил України – це складне завдання. Для появи такого роду військ необхідно мінімум 10 років і десятки мільярдів доларів фінансування.

Раніше голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій профільного парламентського Комітету Федір Веніславський заявив, що для створення Космічних Сил знадобиться до 5 років, а перших результатів можна досягти за рік. Але авіаційний експерт Богдан Долінце вважає, що часу знадобиться більше. Але такий рід військ Україні необхідний, сказав він в коментарі виданню "Телеграф".

Україна мала деякі компоненти Космічних військ ще в структурі умовних Космічних військ Радянського Союзу. Але ті спроможності вже давно втрачені, крім того, значна їхня частина була підпорядкована керівництву в Москві.

Тому, вважає експерт, створення Космічних військ України почнеться фактично з нуля.

"Якщо ми говоримо про повноцінну роботу таких військ, то Україні потрібне буде щонайменше 10 років для їх створення, розбудови та набрання спроможності. Але, якщо цей процес не почати, то вони, в принципі, ніколи і не з'являться", — зазначив Долінце.

Космічні війська України — що потрібно для створення

Але створення Космічних військ не означає, що Україні потрібні бази у космосі. Насамперед потрібно створити мережу власних супутників, які дозволяють здійснювати радіоелектронну, оптоелектронну розвідку та огляд території.

"Це супутники телекомунікаційних систем та ретранслятори, які дозволяють фактично забезпечувати, наприклад, незалежним супутниковим зв'язком або каналами для навігації та передачі даних, зокрема, такими як інтернет", — сказав Долінце.

Також важливою частиною Космічних військ є ракетоносії, яких наразі в України немає.

"Наприклад, це ракети середньої та великої дальності, що відносяться до класу міжконтинентальних, або принаймні балістичні ракети середнього радіуса, які здійснюють політ в нижніх шарах космічного простору, то, як правило, використання, експлуатація та запуск таких систем може, бути вже в структурі ракетно-космічних військ, які уповноважені здійснювати не тільки запуск цих об'єктів, а в тому числі і їхню експлуатацію та зберігання", — розповів Долінце.

Ще однією складовою цих сил є задача з протидії космічним загрозам. Зокрема, російському комплексу "Орешник".

"Тобто коли ми, наприклад, говоримо про використання Росією міжконтинентальних балістичних ракет, таких як "Орешник", то, по-перше, Космічні війська можуть залучатися для їх виявлення і перехоплення, а, по-друге, вони можуть так само залучатися до виявлення та знешкодження ворожих військових супутників, які здійснюють розвідку та моніторинг українських територій з космічного простору", — зазначив експерт.

Щоб протидіяти ворожим цілям, необхідно їх виявити ще в момент запуску. На прикладі російського "Орешника" – коли його запускають із полігону Капустін Яр в Астраханській області РФ.

Виявляють подібні об'єкти радіолокаційні системи загоризонтного виявлення. Деякі з таких систем в радянський час знаходилися на території України. Ці об'єкти, що здатні здійснювати моніторинг повітряного і космічного простору на тисячі кілометрів, були в Центральній та Західній Україні. Зараз вони занедбані, але їх можна відновити.

Експерт вважає, що подібні об'єкти доведеться повністю перебудувати, а також створити нову систему радарів і електромереж.

Також Космічні війська вимагають стабільного фінансування. І витрати можуть сягати десятків мільярдів доларів.

"Як правило, мова йде про мільярди доларів. І якщо ми говоримо про створення хоча б базового сегмента, то це складає від 5 до 10 мільярдів доларів і в термін щонайменше 10 років. Якщо ми говоримо про більш серйозні засоби, то розробка лише одного комплексу може коштувати декілька мільярдів доларів", — резюмував Долінце.

Старший аналітик Українського центру безпеки та співробітництва Антон Земляний наголосив, що озвучений нардепом Федором Веніславським строк у 3-5 років цілком достатній для створення Космічних військ. Але від створення до ефективного застосування на полі бою потрібно ще щонайменше 5 років.

"Загалом створити можна будь-що за такий строк, за 3-5 років, питання в ефективності. Ми розуміємо, що створення самих військ – це не означає їхнє пряме застосування, їхню високу ефективність на полі бою і технологічне забезпечення. Тому тут, якщо мова про створення таких військ, то це, скоріше, кампанія на щонайменше 5-10 років. Адже від процесу створення до ефективного застосування цілого роду військ може пройти ще 5-10 років", — зазначив Земляний.

Космічні сили Україні можна створити разом із партнерами

За словами експерта, наразі Україна не має засобів та можливостей для збиття ракет комплексу "Орешник". Набуття таких спроможностей — питання на роки.

"Наразі точно ні, тому що це загалом балістична така ракета, яка надзвичайно складна до перехоплення, і особливо на фінальній траєкторії польоту, коли вона вже розкриває свої блоки. Тобто такої можливості у нас немає, в майбутньому можливо з'явиться. Тут питання найближчих 5-10 років, це далека перспектива, як і розробка українських протиповітряних ракет", — сказав Земляний.

Земляний вважає, що першим завданням для Космічних військ повинно стати раннє виявлення підготовки росіян до запусків "Орешника" за допомогою супутників. В перспективі це надасть можливості завдавати ударів ще до старту ракети.

"Якщо в нас будуть космічні сили, то фактично ми можемо на ранньому етапі виявляти підготовку до пусків ракет "Орешник" і, відповідно, превентивно завдавати ударів. Тобто бити не по стрілах, а бити саме по лучнику, який пускає ці ракети. Тому що ракет росіяни можуть наклепати ще багато, а пускових до них, навряд чи буде у них багато", — зазначив Земляний.

За його словами, це питання на майбутнє і стратегічні плани України. Але від них відмовлятись не можна, оскільки цю компоненту потрібно розвивати для подальшого захисту. І партнери України в Європі також у цьому зацікавлені.

"Для цього потрібна відповідна інженерна база, фахівці, ресурси і так далі. І тут найбільш вірогідний варіант – це співпраця з партнерами, тому що, загалом, в кооперації це все значно буде швидше і ефективніше відбуватись", — наголосив експерт.

Зазначимо, про космічні війська України написала нардепка Мар'яна Безугла ще у квітні 2025 року. Тоді ж стало відомо про план розвитку космічних спроможностей Міноборони, розрахований на три етапи: по 2026, 2030 і 2035 роки. 24 вересня Верховна Рада затвердила закон про те, що Україна створить Космічні війська.

Також Фокус розповідав на прикладі Космічних військ США, які задачі стоять перед подібним родом військ та чим вони корисні.