Уряд готує Космічні війська: як Україна планує боронитися з орбіти

Уряд України планує створити Космічні Сили до кінця 2025 року, а Міноборони вже запустило Управління космічної політики. Чи зможе держава перетворитися на нового гравця у сфері космічної оборони, чи це амбітна мрія посеред війни? Фокус з'ясував, які завдання ставить перед собою країна та які перепони можуть зупинити цей проєкт.

Уряд України вніс до Верховної Ради програму діяльності, де зокрема планується створити Космічні Сили. До 31 грудня 2025 року має бути сформована правова основа для таких Сил.

До цього у березні 2025 року Міноборони України оголосило про створення Управління космічної політики. Воно повинно об'єднати можливості для розвитку військового космосу, розроблятиме нормативну базу, шукатиме технології та координуватиме співпрацю з розробниками, науковцями, бізнесом і партнерами. Управління планує провести аудит інфраструктури, розробить супутники та інтегрує їх в оборону.

Космічні війська України: навіщо вони потрібні

За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, що, на перший погляд, ідея створення космічних військ в Україні може здаватися далекою від реалій сьогодення. Проте повномасштабне вторгнення Росії в Україну чітко продемонструвало, що такий рід військ не лише актуальний, а й необхідний для забезпечення безпеки та ефективності оборонних операцій. Сучасні бойові дії тісно пов'язані з космічними технологіями, і Україна має адаптуватися до цих викликів, щоб залишатися конкурентоспроможною та незалежною.

Зокрема, на думку Коваленка, сучасна війна — це не лише танки, артилерія чи піхота. Значна частина бойових операцій залежить від космічних технологій. Супутникова розвідка, зв'язок, навігація — це ключові елементи, які визначають успіх на полі бою. Наприклад, супутниковий зв'язок, такий як Starlink від SpaceX, став невід'ємною частиною координації дій Збройних Сил України. Він забезпечує стабільний зв'язок у віддалених районах, де наземна інфраструктура знищена або недоступна. Крім того, супутники дозволяють проводити розвідку, відстежувати переміщення ворожих сил, виявляти цілі та координувати удари.

Проте залежність від іноземних технологій, зокрема Starlink, показала свою вразливість. У 2025 році Україна зіткнулася з перебоями в роботі цього сервісу, а також із затримками в отриманні розвідувальних даних від партнерів. Ці ситуації, зокрема під час ключових фаз Курської операції, підкреслили необхідність диверсифікації джерел зв'язку та розвідки. Космічні війська України могли б стати інструментом для інтеграції, масштабування та диверсифікації цих можливостей.

"Україна має багате космічне минуле, яке може стати основою для розвитку власних космічних військ. Ще в 1994 році Україна запустила свій перший супутник "Січ-1", створений завдяки зусиллям КБ "Південне" та "Південмашу" у Дніпрі. Ці підприємства також розробляли ракети-носії, такі як "Зеніт-2", "Дніпро" та "Циклон-3", які використовувалися для виведення супутників на орбіту. У 2022 році, напередодні повномасштабного вторгнення, ракета Falcon 9 компанії SpaceX вивела на орбіту український оптико-електронний супутник "Січ-2-30" з мису Канаверал у США. Цей запуск став важливим кроком у відновленні української супутникової програми", — зазначає Фокусу оглядач.

За словами Коваленка, ці досягнення свідчать про те, що Україна має технологічний і науковий потенціал для розвитку власної космічної інфраструктури. Створення космічних військ дозволить систематизувати ці зусилля, розширити супутникове угруповання та зменшити залежність від іноземних партнерів. Наприклад, власна супутникова мережа могла б забезпечити стабільний зв'язок і розвідку навіть у разі перебоїв із доступом до іноземних систем.

Війська у космосі: які виклики стоять перед Україною

Одним із ключових викликів Коваленко називає ненадійність деяких партнерів. США, попри статус ключового союзника, не завжди забезпечували стабільне постачання зброї чи розвідувальних даних. Перебої з роботою Starlink у критичні моменти війни лише підкреслили потребу в альтернативних рішеннях.

"Співпраця з європейськими країнами, зокрема в межах програми "Копернікус", може стати важливим кроком до диверсифікації. До кінця 2025 року Верховна Рада має розглянути законопроєкт про ратифікацію угоди між Україною та ЄС щодо участі в цій програмі, що відкриє нові можливості для космічних технологій", — додає експерт.

Інший виклик — це фінансові та технологічні обмеження. Розвиток космічних військ потребує значних інвестицій у дослідження, розробку та інфраструктуру. Проте Україна вже має базу у вигляді КБ "Південне" та "Південмашу", а також досвід запуску супутників. Співпраця з приватними компаніями та європейськими партнерами може допомогти подолати ці обмеження.

Створення Космічних військ: чи доцільно це зараз

На думку військового оглядача, координатора групи "Інформаційний спротив" Костянтина Машовця, ідея створення Космічних Сил у структурі ЗСУ звучить амбітно, але зараз вона виглядає радше як фантазія, ніж реальна потреба. У розпал широкомасштабної війни витрачати ресурси на такий проєкт видається недоцільним. Також досі невідомо широкому загалу, що саме входитиме до цих Космічних Сил окрім Житомирського військового інституту ім. С.П. Корольова та місцевого музею, які активи чи структури планується залучити.

"Я не стільки проти самої ідеї, скільки проти розбазарювання посеред широкомасштабної війни, яку веде наша країна, ресурсів. Бо, очевидно, що зайвих у нас немає... адже їх навіть не вистачає на поточні першочергові завдання... А тут цілі Космічні Сили... зірковий крейсер "Галактика" й так далі", — зазначає Машовець.

Також він підкреслює, що Космічні сили будуть дублювати функції інших родів військ та держорганів, як от Повітряних сил України та Державного космічного агентства України.

