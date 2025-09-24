Правительство готовит Космические войска: как Украина планирует защищаться с орбиты

Правительство Украины планирует создать Космические Силы до конца 2025 года, а Минобороны уже запустило Управление космической политики. Сможет ли государство превратиться в нового игрока в сфере космической обороны, или это амбициозная мечта посреди войны? Фокус выяснил, какие задачи ставит перед собой страна и какие преграды могут остановить этот проект.

Правительство Украины внесло в Верховную Раду программу деятельности, где в частности планируется создать Космические Силы. До 31 декабря 2025 года должна быть сформирована правовая основа для таких Сил.

До этого в марте 2025 года Минобороны Украины объявило о создании Управления космической политики. Оно должно объединить возможности для развития военного космоса, будет разрабатывать нормативную базу, искать технологии и координировать сотрудничество с разработчиками, учеными, бизнесом и партнерами. Управление планирует провести аудит инфраструктуры, разработает спутники и интегрирует их в оборону.

Космические войска Украины: зачем они нужны

По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, что, на первый взгляд, идея создания космических войск в Украине может казаться далекой от реалий сегодняшнего дня. Однако полномасштабное вторжение России в Украину четко продемонстрировало, что такой род войск не только актуален, но и необходим для обеспечения безопасности и эффективности оборонительных операций. Современные боевые действия тесно связаны с космическими технологиями, и Украина должна адаптироваться к этим вызовам, чтобы оставаться конкурентоспособной и независимой.

В частности, по мнению Коваленко, современная война — это не только танки, артиллерия или пехота. Значительная часть боевых операций зависит от космических технологий. Спутниковая разведка, связь, навигация — это ключевые элементы, которые определяют успех на поле боя. Например, спутниковая связь, такая как Starlink от SpaceX, стала неотъемлемой частью координации действий Вооруженных Сил Украины. Она обеспечивает стабильную связь в отдаленных районах, где наземная инфраструктура уничтожена или недоступна. Кроме того, спутники позволяют проводить разведку, отслеживать перемещение вражеских сил, выявлять цели и координировать удары.

Однако зависимость от иностранных технологий, в частности Starlink, показала свою уязвимость. В 2025 году Украина столкнулась с перебоями в работе этого сервиса, а также с задержками в получении разведывательных данных от партнеров. Эти ситуации, в частности во время ключевых фаз Курской операции, подчеркнули необходимость диверсификации источников связи и разведки. Космические войска Украины могли бы стать инструментом для интеграции, масштабирования и диверсификации этих возможностей.

"Украина имеет богатое космическое прошлое, которое может стать основой для развития собственных космических войск. Еще в 1994 году Украина запустила свой первый спутник "Сич-1", созданный благодаря усилиям КБ "Южное" и "Южмаша" в Днепре. Эти предприятия также разрабатывали ракеты-носители, такие как "Зенит-2", "Днепр" и "Циклон-3", которые использовались для вывода спутников на орбиту. В 2022 году, накануне полномасштабного вторжения, ракета Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту украинский оптико-электронный спутник "Сич-2-30" с мыса Канаверал в США. Этот запуск стал важным шагом в восстановлении украинской спутниковой программы", — отмечает Фокусу обозреватель.

По словам Коваленко, эти достижения свидетельствуют о том, что Украина имеет технологический и научный потенциал для развития собственной космической инфраструктуры. Создание космических войск позволит систематизировать эти усилия, расширить спутниковую группировку и уменьшить зависимость от иностранных партнеров. Например, собственная спутниковая сеть могла бы обеспечить стабильную связь и разведку даже в случае перебоев с доступом к иностранным системам.

Войска в космосе: какие вызовы стоят перед Украиной

Одним из ключевых вызовов Коваленко называет ненадежность некоторых партнеров. США, несмотря на статус ключевого союзника, не всегда обеспечивали стабильные поставки оружия или разведывательных данных. Перебои с работой Starlink в критические моменты войны лишь подчеркнули потребность в альтернативных решениях.

"Сотрудничество с европейскими странами, в частности в рамках программы "Коперникус", может стать важным шагом к диверсификации. До конца 2025 года Верховная Рада должна рассмотреть законопроект о ратификации соглашения между Украиной и ЕС об участии в этой программе, что откроет новые возможности для космических технологий", — добавляет эксперт.

Другой вызов — это финансовые и технологические ограничения. Развитие космических войск требует значительных инвестиций в исследования, разработку и инфраструктуру. Однако Украина уже имеет базу в виде КБ "Южное" и "Южмаша", а также опыт запуска спутников. Сотрудничество с частными компаниями и европейскими партнерами может помочь преодолеть эти ограничения.

Создание Космических войск: целесообразно ли это сейчас

По мнению военного обозревателя, координатора группы "Информационное сопротивление" Константина Машовца, идея создания Космических Сил в структуре ВСУ звучит амбициозно, но сейчас она выглядит скорее как фантазия, чем реальная потребность. В разгар широкомасштабной войны тратить ресурсы на такой проект представляется нецелесообразным. Также до сих пор неизвестно широкой общественности, что именно будет входить в эти Космические Силы кроме Житомирского военного института им. С.П. Королева и местного музея, какие активы или структуры планируется привлечь.

"Я не столько против самой идеи, сколько против разбазаривания посреди широкомасштабной войны, которую ведет наша страна, ресурсов. Потому что, очевидно, что лишних у нас нет... ведь их даже не хватает на текущие первоочередные задачи... А здесь целые Космические Силы... звездный крейсер "Галактика" и так далее", — отмечает Машовец.

Также он подчеркивает, что Космические силы будут дублировать функции других родов войск и госорганов, таких как Воздушные силы Украины и Государственное космическое агентство Украины.

