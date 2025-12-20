20 грудня День створення Космічних сил США: що втрачають ракети й дрони ЗСУ без доступу в космос

Космічні війська США (U.S. Space Force, USSF) почали свою історію з моменту пуску першого супутника Explorer 1 у 1958 році, потім 60 років розвивались як елемент національної оборони. У 2019 році USSF офіційно стали шостими силами американської армії. Чим займаються "космічні охоронці" Америки, чому не хочуть збивати супутники РФ і що повинна зробити Україна, щоб її зброя не залежала від примх західних фахівців?

Військовослужбовці USSF називають себе Guardians, тобто "охоронці". Вони займаються зв'язком, розвідкою, навігацією та "легкими" силовими впливами. Тим часом основні суперники США, РФ та Китай, не приховують, що розвивають ударні можливості в космосі. Фокус зібрав інформацію про досягнення Space Force і про те, чому Україні важливо розвиватись у цьому напрямку, щоб не втрачати супершансів у використанні ракет та БпЛА. Тим більше, що власні Космічні сили повинні з'явитись до 31 грудня 2025 року.

20 грудня День Космічних сил США - яких фахівців шукають USSF

20 грудня День Космічних сил США — історія та результати

Президент США Дональд Трамп створив Космічні сили 20 грудня 2019 року, і тому цю дату вважають днем народження шостого виду військ Америки. Командувач Космічними силами США — генерал Б. Ченс Солтцман. Генерал керує найменшими за чисельністю силами: 9 400 військовослужбовців та 4 600 цивільних осіб (2024 рік).

Базові завдання UUSF — супутниковий зв'язок (Military SATCOM), супутникова розвідка, спостереження та рекогностування, системи ракетного попередження та відстежування пусків балістичних та гіперзвукових ракет (ракетний щит "Залізний Купол"). Крім того, ще займаються телескопами та радарами для кращого спостереження за об'єктами в космосі, GPS, сферою радіоелектронної боротьби та кіберзахистом.

Світові космічні виклики та війна в Україні

Б. Ченс Солтцман висловлювався щодо російсько-української війни у контексті проблем українців і висновків, які слід зробити США. Серед іншого, офіцер виділив небезпеки джемінгу SATCOM та GPS, кіберзламу супутникової мережі, зникнення супутникового зв'язку Starlink.

Тим часом аналітичний центр розповів, що РФ та Китай готують антисупутникові спецоперації — це "електронна боротьба, зброя спрямованої енергії, протисупутникові системи ASAT" тощо. Ціль — використати вразливість армії США, які покладаються на супутниковий зв'язок. Крім того, Кремль погрожує розмістити ядерну зброю в космосі й збивати низькоорбітальні супутники.

Космічна зброя

Пентагон виділив два види "оборонних космічних та контркосмічних можливостей", які можуть використати Космічні сили США та інші війська, ідеться у статті медіа Breaking Defense (2023).

"М'яке"знищення (soft kill) — це методи глушіння, лазерне засліплення, кіберзлам систем супутникового зв'язку тощо. Наприклад, комплекс Counter Communications System (CCS) Block 10.2: у 2020 році він надійшов у USSF.

Космічні сили США - комплекс Counter Communications System (CCS) Block 10.2 Фото: L3Harris Technologies

"Жорстке" знищення (hard kill) — фізичне знищенні небезпечних об'єктів на орбіті за допомогою кінетичних ASAT-ракет. На цей метод США наклали мораторій, щоб "не збільшувати кількість космічного сміття", і, до всього, відмовляються говорити про "наступальні космічні контрможливості".

Космічні сили США - протисупутникова ракета ASM-135 ASAT Фото: marvellouswings

У звіті "2025 Global Counterspace Capabilities Report" центру Secure World Foundation (2025), є інфографіка про випробування ASAT. Бачимо, що США з 2008 року не провели жодного такого випробування.

Космічні сили - темпи випробувань протисупутникових ракет ASAT 2025 Фото: Скриншот

Які потреби та можливості ЗСУ у космосі

Зауважмо, ЗСУ на полі бою сьогодні використовують (або випробовують) далекобійні FP-1, FP-2, Ан-126 "Лютий", ракети "Фламінго", високоточні ракети та артилерійські снаряди, установки HIMARS/M270 з GMLRS та ATACMS, ракети Storm Shadow/SCALP, ЗРК Patriot тощо. Для застосування сучасних видів зброї потрібна мати можливості розвідки, навігації, зв'язку, керування, передачі координат цілей, коригування вогню, комунікації між підрозділами.

Щоб мати ці можливості й виконати бойове завдання необхідне покриття супутників США (50 комерційних та 15 військових), Франції (CSO-1, 2 та 3), Фінляндії (Україна купила два ICEYE SAR і є доступ до 44 інших), Європейське космічне агентство (Sentinel-1 та Sentinel-2), і також супутники для Starlink. При цьому Україна за весь час незалежності запустила три супутники — "Січ-1", "Січ-1", "Січ-2-30": останній "замовк" 9 жовтня 2025 року.

Україна потрапляла в ситуації, коли їй обмежували доступ до космічних технологій. Наприклад, у перші місяці війни вимикали Starlink поблизу Криму. Крім того, у вересні 2025 трапився збій по всьому фронту і з'ясувалось, що бригади залишилися без зв'язку. Крім того, з появою у Білому домі Дональда Трампа мінімум двічі, у березні та липні, припинялось надання розвідданих: це зменшило точність HIMARS/ATACMS. У липні в ЗСУ говорили про відсутність обміну розвідданими та неможливість керування дронами.

Аналітичний центр Secure World Foundation порахував, який набір супутників та іншого устаткування (лазери/мікрохвильова зброя, засоби РЕБ, космічна ситуація обізнаність SSA) мають США, РФ та інші країни. Найширша "лінійка" можливостей — у США.

Космічні сили - можливості США, РФ, Китаю у 2025 році Фото: Скриншот

Космічні сили України — чому вони потрібні зброї ЗСУ

Ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у жовтні 2025 року пояснив, що протягом великої війни українців обмежували через залежність від розвідувальних даних та систем зв'язку від партнерів. На думку Залужного, щоб впоратись з цими проблемами, Україні потрібні власні Космічні сили, які самостійно вестимуть стратегічну розвідку для далекобійних ударів дронів і запускатимуть власні супутники. У вересні український уряд запланував створити Космічні війська у складі ЗСУ: дедлайн — до 31 грудня 2025 року.

Нагадуємо, у РФ стались неприємності під час пуску ракети з космодрому Байконур у Казахстані: зламалось настільки важливе устаткування, що нових пусків, схоже, не буде.