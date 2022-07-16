Більше ракет, але менша мобільність: чим M270 відрізняється від HIMARS (відео)

Перші М270 вже прибули в Україну. Реактивні установки здатні вести вогонь такими високоточними ракетами GMLRS, що й HIMARS.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки опублікував відео з особливостями реактивних систем залпового вогню M270.

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15 липня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в Україну прибули перші три установки М270 — це гусенична реактивна система залпового вогню, яка складе компанію колісним HIMARS.

Чим відрізняється М270 від HIMARS?

М270 — менш мобільний комплекс, проте це пов'язано з тим, що на його борту розташовуються 12 напрямляючих, а не 6, як у HIMARS. Водночас гусенична ходова дає перевагу — можливість пересування бездоріжжям. Максимальна швидкість HIMARS — 85 км/год, а в М270 — 64 км/год.

[ + – ] Характеристики РСЗВ М270

Весь пакет ракет M270 випускає за хвилину, а HIMARS — за 30 секунд.

[ + – ] Характеристики HIMARS

Обидві установки стріляють однаковими ракетами. На озброєння України надходять високоточні ракети GMLRS із дальністю стрільби до 85 км. Також може вести вогонь двома далекобійними тактичними ракетами ATACMS. Її дальність складає вже 300 км. Україна поки що тільки веде переговори щодо отримання далекобійних ракет. Для переходу в бойовий стан М270 потрібно дві хвилини.

Також M270 — це старша машина. Її розробили в 1970-х роках на базі БМП M2 Bradley, а на озброєння вона надійшла в 1983 році. HIMARS же надійшов на озброєння у 2002 році. Він побудований на базі армійської вантажівки M1140.

Нагадаємо, за словами глави Міноборони Резнікова, HIMARS дозволив ЗСУ знизити інтенсивність ворожого вогню. Раніше австралійський військовий експерт Мік Раян заявив, що ЗСУ повернулися до асиметричної війни завдяки застосуванню РСЗВ HIMARS.