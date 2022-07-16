Больше ракет, но меньшая мобильность: чем M270 отличается от HIMARS (видео)

Первые М270 уже прибыли в Украину. Реактивные установки способны вести огонь такими же высокоточными ракетами GMLRS, что и HIMARS.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности опубликовал видео с особенностями реактивных систем залпового огня M270.

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15 июля министр обороны Алексей Резников заявил, что в Украину прибыли первые три установки М270 — это гусеничная реактивная система залпового огня, которая составит компанию колесным HIMARS.

Чем отличается М270 от HIMARS?

М270 менее мобильный комплекс, однако это связано с тем, что на его борту находится 12 направляющих, а не 6 как у HIMARS. Вместе с тем гусеничная ходовая дает и преимущество — возможность передвижения по бездорожью. Максимальная скорость HIMARS — 85 км/ч, а у М270 — 64 км/ч.

[ + – ] Характеристики РСЗО М270

Весь пакет ракет M270 выпускает за минуту, а HIMARS за 30 секунд.

[ + – ] Характеристики HIMARS

Стоит отметить, что обе установки стреляют одинаковыми ракетами. На вооружении Украины поступают высокоточные ракеты GMLRS с дальностью стрельбы до 85 км. Также может вести огонь двумя дальнобойными тактическими ракетами ATACMS. Ее дальность составляет уже 300 км. Украина пока только ведет переговоры о получении дальнобойных ракет. Для перехода в боевое положение М270 нужно всего две минуты.

Также M270 — это более старая машина. Ее разработали в 1970-х годах на базе БМП M2 Bradley, а на вооружение она поступила в 1983 году. HIMARS же поступил на вооружение в 2002 году. Он построен на базе армейского грузовика M1140.

Напомним, по словам главы Минобороны Резникова, HIMARS позволил ВСУ снизить интенсивность вражеского огня. Ранее австралийский военный эксперт Мик Раян заявил, что ВСУ вернулись к ассиметричной войне благодаря применению РСЗО HIMARS.