Збій Starlink на фронті: чому втрата зв'язку критична для українських військ, — аналітик

На українському фронті 15 вересня зафіксовано збій у роботі терміналів зв'язку Starlink. Сигнал було поступово відновлено, проте західні експерти зазначили, що проблема викрила стратегічну залежність України від приватної компанії "під контролем одного керівника", оскільки Starlink давно став частиною архітектури її оборони на полі бою.

Мережа компанії SpaceX не є зброєю, але вона забезпечує життєво важливі функції: канал для передавання відео з FPV-дронів, зв'язок постів наведення, канал обміну даними між розрізненими підрозділами, а також резерв під час обриву волоконних ліній і глушіння стільникового зв'язку. Про це пише військовий аналітик порталу Army Recognition Еван Лерувіллуа.

Коли Starlink "блимає", то, наприклад, ланки ланцюжка — від розвідника до артилерійського осередку — змушені переходити на повільніші або менш надійні канали, що знижує оперативний темп. За повідомленнями, під час вересневого збою деякі групи FPV-операторів затримали вильоти, інші перейшли на прямий радіозв'язок.

Таким чином збій 15 вересня підкреслив ключову слабкість — залежність ефективності ведення бойових дій від системи, контроль над конторою зосереджений у руках приватної компанії. Однак Україна змушена йти на це з огляду на оперативну перевагу, яку надає Starlink. Адже інформація між підрозділами передається практично блискавично, через що командири вогневих підрозділів можуть ухвалювати рішення за лічені секунди.

І хоча Пентагон вжив додаткових заходів щодо забезпечення стабільності роботи системи, немає жорсткого договірного механізму, що зобов'язує власника підтримувати і не обмежувати покриття на театрі військових дій. Документальних гарантій "завжди-включено" немає — якщо оператор скоротить зону, змінить політику або виникнуть комерційні/технічні причини, українські війська можуть залишитися без послуги.

"Крім того, існують тертя з союзниками, які хочуть, щоб та сама мережа залишалася доступною цивільним користувачам під час криз, для гуманітарних коридорів або для ЗМІ. Однак баланс між військовим пріоритетом і відкритим доступом знайти складно", — підкреслив аналітик.

Як зменшити ризики

Експерти та військові пропонують кілька практичних заходів, які дадуть змогу знизити ризики збоїв Starlink:

Резервування каналів: комбінація Starlink з іншими комерційними супутниковими провайдерами, ВЧ-реле і наземними радіомережами — навіть якщо їхня якість нижча, вони дають час на перемикання і зберігають критичні канали командування.

Договірне регулювання: передбачає укладення контрактів, що встановлюють мінімальні SLA (рівні обслуговування), процедури ескалації та опції державного втручання в кризових ситуаціях.

Технічні заходи: широке застосування комірчастих локальних мереж між підрозділами, а також оптимізація енергоживлення.

Важливо

Розробка альтернатив: прискорення програм Європи та союзників зі створення незалежних супутникових систем зв'язку, які займуть місце комерційних терміналів у перспективі кількох років.

Збої в роботі Starlink показали, що сучасні збройні сили виграють від комерційних космічних ініціатив, але платять за це стратегічною вразливістю. Україна безумовно отримала відчутні переваги в засобах зв'язку та управлінні ударами, але в довгостроковій перспективі повинна прискорити процес переходу на альтернативні рішення.

Нагадаємо, на тлі збою в роботі супутникового зв'язку Starlink на фронті в липні поточного року Фокус розбирався, чи є в України альтернатива цій системі і чому небезпечно залежати від однієї системи зв'язку.